12.04.2022 19:50 Дмитрий Колоней

На Харьковщине началось восстановление населенных пунктов

Об этом сообщил посетивший недавно Харьков заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что началось восстановление населенных пунктов в семи областях Украины, в том числе и на Харьковщине, где полностью или частично прекращены боевые действия.

По его словам, уже собраны данные по разрушениям из этих регионов. На территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей находятся более 6 тыс. населенных пунктов. Из них около 1,5 тыс. находились под оккупацией.

"В 38% населенных пунктов уже активировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Всего, по его словам, разминировано 168 населенных пунктов из находившихся под оккупацией.

Часть Харьковской области остается оккупированной, там продолжаются бои. Однако, как рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, на дороге M-03 от Харькова к освобожденному Чугуеву идет уборка остатков уничтоженного оккупантами гражданского транспорта и вражеской военной техники. На трассе М-18 Мерефа – Лозовая производят ямочный ремонт. По этим дорогам пролегают эвакуационные маршруты из региона.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что также восстанавливают критическую инфраструктуру в освобожденных от российских войск регионах: газовое обеспечение, снабжение электроэнергией, водоснабжение и водоотвод, услуги мобильной связи и интернета; возобновлена ​​работа АЗС в более чем 300 населенных пунктах.

«Восстанавливают работу медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, ЦПАУ, заведения среднего образования, вузы, банки, отделения Укрпочты. Прорабатывается и общее количество поврежденных объектов в освободившихся областях», – сообщил он.

Кирилл Тимошенко напомнил, что из резервного фонда будет выделен первый миллиард гривен на восстановление. Кабинет Министров уже принял решение предоставить средства на ликвидацию последствий военных действий: Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская область - 250 млн грн, Сумская область - 250 млн грн, Житомирская область - 100 млн грн.

«Текущие ремонтные работы начаты во многих населенных пунктах, в течение месяца-полтора рассчитываем их завершить», – сказал заместитель руководителя Офиса Главы государства.

По его словам, на сегодняшний день через «Дію» зарегистрировано 66 тыс. заявок относительно поврежденного или уничтоженного имущества.

Кирилл Тимошенко отметил, что в ближайшее время будет начато строительство жилья для временно перемещенных лиц.

«Каждый день работаем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в свои города и привычную жизнь», – подчеркнул он.