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06.04.2022  20:07   Дмитрий Колоней

Более 80% домов харьковчан обеспечены горячей водой

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».


Более 80% домов харьковчан обеспечены горячей водой
Как сообщает РЕДПОСТ, горячая вода есть в 3 221 доме, или в 82,7% коммунального жилищного фонда города Харькова.
 
По информации КП «Харьковские тепловые сети», за прошедшие сутки рабочие возобновили услугу в 195 домах. В частности, за это время они устранили 29 дефектов на сетях и развоздушили системы теплоснабжения в 81 доме, а также отработали 225 заявок, которые поступили в информационно-диспетчерскую службу «15-62».
 
В КП «ХТС» отметили, что работы продолжаются в сложных военных условиях.
 
«Каждый день сотрудники предприятия планируют работы на следующие сутки, но при таких интенсивных обстрелах предусмотреть что-то невозможно. Однако весь персонал не прекращает битву за тепло», - подчеркнули на предприятии.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  горячая вода, коммунальщики, харьков
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