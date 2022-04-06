06.04.2022 20:07 Дмитрий Колоней

Более 80% домов харьковчан обеспечены горячей водой

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».



Более 80% домов харьковчан обеспечены горячей водой



Как сообщает РЕДПОСТ , горячая вода есть в 3 221 доме, или в 82,7% коммунального жилищного фонда города Харькова.

По информации КП «Харьковские тепловые сети», за прошедшие сутки рабочие возобновили услугу в 195 домах. В частности, за это время они устранили 29 дефектов на сетях и развоздушили системы теплоснабжения в 81 доме, а также отработали 225 заявок, которые поступили в информационно-диспетчерскую службу «15-62».

В КП «ХТС» отметили, что работы продолжаются в сложных военных условиях.

«Каждый день сотрудники предприятия планируют работы на следующие сутки, но при таких интенсивных обстрелах предусмотреть что-то невозможно. Однако весь персонал не прекращает битву за тепло», - подчеркнули на предприятии.