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06.04.2022  16:40   Виталий Хиневич

Украинская армия продолжает уничтожать военную технику русских оккупантов

За шесть недель войны ВСУ уничтожили почти 700 танков противника.

Вражеская техника
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.
 
Сообщается, что на протяжении шести недель войны, потери вражеской русской армии составили 150 самолетов, 135 вертолетов, а также около 700 танков.
 
Кроме этого, оккупационные войска русской армии понесли потери личного состава в размере 18 600 человек. Было уничтожено 1861 единицу боевых бронированных машин, 332 артиллерийских систем, 107 систем залпового огня, 55 средств противовоздушной обороны, 7 кораблей, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 25 беспилотных летальных аппаратов, 4 единицы оперативно-тактичного ракетного комплекса и 1324 автомобиля.
 
На данный момент подсчет потерь противника усложнен из-за высокой интенсивности боевых действий.
 
Напомним ранее, украинские защитники сбили под Изюмом вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52.
 
Источник:   Министерство обороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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