01.04.2022 15:59 Дмитрий Колоней
Коммунальщики Харькова делают все для обеспечения водой жителей города
Подача воды в жилые дома - приоритетная задача в работе «Харьковводоканала».
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, по информации начальника участка Новобаварского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотведение» Виктора Воронцова, подача воды в жилые дома - приоритетная задача в работе подразделения. Все жители должны быть с водой, повреждения на внутридомовых системах - оперативно устранены, подвальные помещения-укрытия - поддерживаться в надлежащем состоянии.
«С первого дня военной агрессии в работу коллектива внесли коррективы и выделили основные направления деятельности. Со всем этим справляемся, в первую очередь, благодаря нашим работникам, которые прикладывают все силы, знания и навыки для выполнения поставленных задач», - подчеркнул Виктор Воронцов.
Также начальник участка Новобаварского района сообщил, что с начала войны рабочие КП помогают другим коммунальным службам. По его словам, взаимовыручка позволяет эффективнее поддерживать в рабочем состоянии жилищно-коммунальное хозяйство города в сложный период.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0