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01.04.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова делают все для обеспечения водой жителей города

Подача воды в жилые дома - приоритетная задача в работе «Харьковводоканала».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации начальника участка Новобаварского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотведение» Виктора Воронцова, подача воды в жилые дома - приоритетная задача в работе подразделения. Все жители должны быть с водой, повреждения на внутридомовых системах - оперативно устранены, подвальные помещения-укрытия - поддерживаться в надлежащем состоянии.
 
«С первого дня военной агрессии в работу коллектива внесли коррективы и выделили основные направления деятельности. Со всем этим справляемся, в первую очередь, благодаря нашим работникам, которые прикладывают все силы, знания и навыки для выполнения поставленных задач», - подчеркнул Виктор Воронцов.
 
Также начальник участка Новобаварского района сообщил, что с начала войны рабочие КП помогают другим коммунальным службам. По его словам, взаимовыручка позволяет эффективнее поддерживать в рабочем состоянии жилищно-коммунальное хозяйство города в сложный период.
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков, бавария
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