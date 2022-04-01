01.04.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова делают все для обеспечения водой жителей города

Подача воды в жилые дома - приоритетная задача в работе «Харьковводоканала».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации начальника участка Новобаварского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотведение» Виктора Воронцова, подача воды в жилые дома - приоритетная задача в работе подразделения. Все жители должны быть с водой, повреждения на внутридомовых системах - оперативно устранены, подвальные помещения-укрытия - поддерживаться в надлежащем состоянии.

«С первого дня военной агрессии в работу коллектива внесли коррективы и выделили основные направления деятельности. Со всем этим справляемся, в первую очередь, благодаря нашим работникам, которые прикладывают все силы, знания и навыки для выполнения поставленных задач», - подчеркнул Виктор Воронцов.

Также начальник участка Новобаварского района сообщил, что с начала войны рабочие КП помогают другим коммунальным службам. По его словам, взаимовыручка позволяет эффективнее поддерживать в рабочем состоянии жилищно-коммунальное хозяйство города в сложный период.