17.02.2022 15:54 Евгений Клочко

Муниципальная неотложная помощь: когда в Харькове планируется первый выезд медиков

В Харькове стартует реализация проекта по созданию муниципальной неотложной медицинской помощи, которая будет базироваться на территории КП "Автобаза специализированного санитарного автотранспорта города Харькова".

КП "Автобаза специализированного санитарного автотранспорта города Харькова" 12 декабря 2021 года

Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов по итогам рабочего совещания.

Как сообщает РЕДПОСТ , уже этой весной город закупит все необходимые автомобили, оборудование для колл-центра,а также проведут ремонтные работы на городском автопредприятии санитарного транспорта.

Полноценно неотложная помощь заработает после тестирования системы и обучения сотрудников. Выезжать на вызовы медики городской неотложки начнут уже с 1 ноября 2022 года.

По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за недостатков медицинской реформы харьковчане лишились доступа к качественным, быстрым и, главное, доступным медицинским услугам.

"Я ежедневно получаю жалобы от людей, которые не могут по состоянию здоровья добраться до поликлиник на консультацию к врачам, диагностику, анализы. Нередко к пациентам не выезжают «скорые», потому что вызов не является экстренным. Не могут приехать и семейные врачи - нет машин и необходимых условий. Поэтому я принял решение о запуске муниципальной неотложной медицинской помощи, которая решит эти проблемы", отметил Игорь Терехов.

Он также подчеркнул, что семейные врачи будут выезжать на дом к пациентам, которые не могут добраться до поликлиник.

"Наша муниципальная неотложная помощь также будет доставлять пациентов в поликлиники на плановые обследования, сдачу анализов. Если нужно, госпитализировать в стационары города. Мы сделаем все возможное, чтобы врачи, фельдшеры и водители «неотложек» делали свою работу быстро, качественно, с уважением к потребностям харьковчан. Естественно, услуги неотложной помощи будут бесплатными», - заявил Игорь Терехов.

По словам советника городского головы по вопросам здравоохранения Олега Роленкова, создание неотложной помощи в первую очередь облегчит доступ к услугам пациентам с тяжелыми заболеваниями и ограниченными возможностями. При этом вызвать «неотложку» смогут все жители города - независимо от наличия декларации с семейным врачом.

«Уникальность проекта еще и в том, что будет создан современный контакт-центр, где не только обработают вызов и направят бригаду, но и дадут консультацию по телефону. Все автомобили «неотложки» будут оснащены трекерами. Таким образом, диспетчеры будут видеть все свободные машины службы и оперативно направлять по вызову ближайшую машину с врачом», - уточнил Олег Роленков.

Ранее мы писали, что в Харькове активно работают над реформированием городской медицины . Реалии сегодняшнего дня таковы, что медицинские учреждения и медики должны работать в условиях трансформации, а открытие новых отделений для приема пациентов с коронавирусом требует коротких сроков. Однако, благодаря высокому уровню знаний медицинского персонала и технической составляющей все это реально и достижимо. Процессы, которые проходят в области медицины, смело можно назвать медицинской реформой регионального уровня.