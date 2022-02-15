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15.02.2022  13:20   Виталий Хиневич

В Украине увеличили финансирование на лечение онкобольных детей

В 2022 году увеличили финансирование на лечение и выявление болезни у детей.

Виктор Ляшко
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Украинскую правду".
 
Сообщается, что в 2022 году увеличили тариф на диагностику и химиотерапию детей больных онкологией на 40%. 
 
В это же время на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкогематологических заболеваний (лейкемия, лимфома) - на 37%: со 164 тысяч гривен до 224 тысяч гривен.
 
По словам Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, трансплантация костного мозга детям с онкозаболеваниями проходит на безоплатной основе. С начала 2022 года было проведено 8 таких хирургических операций, в прошлом году 77.
 
Министерство здравоохранения Украины  оплачивает больницам стоимость трансплантации в размере 1,8 миллионов гривен за семейную трансплантацию и 2,4 миллиона гривен за трансплантацию с донорским этапом.
 
Кроме этого, полностью закуплены препараты, для проведения химиотерапии больным детям.
 
Напомним, в Харькове откроется кабинет стоматолога для детей с онкологией.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  медицина, онкология, харьков, закупки
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