15.02.2022 13:20 Виталий Хиневич

В Украине увеличили финансирование на лечение онкобольных детей

В 2022 году увеличили финансирование на лечение и выявление болезни у детей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Сообщается, что в 2022 году увеличили тариф на диагностику и химиотерапию детей больных онкологией на 40%.

В это же время на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкогематологических заболеваний (лейкемия, лимфома) - на 37%: со 164 тысяч гривен до 224 тысяч гривен.

По словам Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, трансплантация костного мозга детям с онкозаболеваниями проходит на безоплатной основе. С начала 2022 года было проведено 8 таких хирургических операций, в прошлом году 77.

Министерство здравоохранения Украины оплачивает больницам стоимость трансплантации в размере 1,8 миллионов гривен за семейную трансплантацию и 2,4 миллиона гривен за трансплантацию с донорским этапом.

Кроме этого, полностью закуплены препараты, для проведения химиотерапии больным детям.

Напомним, в Харькове откроется кабинет стоматолога для детей с онкологией.