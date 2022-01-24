24.01.2022 16:05 Евгений Клочко

Женщины каких знаков Зодиака считаются легкодоступными

Астролог Анна Зорина поведала, женщины каких знаков Зодиака быстрее других готовы вступить в новые отношения. Она выделила пять представительниц зодиакального круга, которые считаются легкодоступными и не спешат создавать семьи.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Добиться внимания от женщин, рожденных под знаком Стрельца, очень легко. Эти дамы никогда не упустят возможность сблизиться с мужчиной, даже в том случае, если их моральные ценности будут этому препятствовать. Представительницам этого знака зодиака достаточно одного взгляда, чтобы понять, стоит строить отношения с мужчиной или нет. Если партнер покажется перспективным, то женщина-Стрелец сразу расскажет ему о своих намерениях и приступит к реализации задуманного. Несмотря на это, представительницы этого знака не спешат заводить серьезные отношения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представительницы знака Овен любят, когда мужчины оказывают им внимание и устраивают романтические вечера. Они не отличаются неприступностью, поэтому могут сами окружить партнера заботой и лаской. Если им действительно понравился молодой человек, то женщина-Овен возьмет инициативу в свои руки и сама предложит ему узаконить отношения. Такая дама не станет долго ждать слов любви и первая признается в этом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Добиться внимания Дев легко и просто. Мужчинам вовсе не нужно тратить на это много сил и времени. Девы ищут себе идеального партнера для серьезных отношений, поэтому мужчинам придется попотеть, чтобы создать с этой дамой семью. В противном случае не стоит рассчитывать на длительные отношения. Женщины-Девы с радостью отвечают на знаки внимания малознакомых мужчин и готовы сразу же с ними сблизиться, если будет взаимная симпатия.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На первый взгляд, мужчинам может показаться, что женщины знака Скорпион неприступны, но, познакомившись с ними поближе, понимают, что все совсем не так. Все довольно просто: женщины этого знака стараются избегать серьезных отношений. Им больше нравятся мимолетные романы, они не против провести ночь с малознакомым мужчиной, и при этом будут вести себя расковано. От таких романов женщины-Скорпионы получают намного больше эмоций, чем от постоянных отношений. Представительницы этого знака не спешат бежать в ЗАГС, чтобы узаконить отношения, потому что мало доверяют людям. Чтобы добиться ее расположения, мужчине нужно будет приложить много усилий.

Рак (22 июня — 22 июля)

Серьезные отношения для женщин этого знака — ответственный шаг, к которому они еще не готовы. Как считает женщина-Рак, она достаточно молода для того, чтобы создавать семью и заводить детей. Именно поэтому принимает ухаживания от разных мужчин — кино, подарки, цветы. Чтобы произвести на нее впечатление, мужчине достаточно организовать романтический ужин и сделать ей приятный подарок. Но женщина-Рак никогда не ляжет в одну кровать с мужчиной, которому не будет доверять и который не отвечает ее идеалу. Если женщина-Рак начинает игнорировать ухаживания, то это говорит о том, что она еще не забыла прошлого партнера.