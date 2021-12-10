В Харькове сбили пешехода

Авария произошла вечером 9 декабря на Салтовке.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, пешеход-мужчина попал под автомобиль Hyundai Sonata в районе дома 780 по Юбилейному проспекту.
Авария произошла в месте, не предусмотренном для перехода дороги. Мужчина получил травму и был госпитализировал в харьковскую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Комментариев: 0
Успех ждет тех, кто склонен к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.
Солнце в этот день вряд ли будет показываться из-за облаков. Ночью и утром туман. Днем без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля.
влажность:
давление:
ветер: