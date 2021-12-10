10.12.2021 10:41 Рита Парфенова

В Харькове сбили пешехода

Авария произошла вечером 9 декабря на Салтовке.



Патрульная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, пешеход-мужчина попал под автомобиль Hyundai Sonata в районе дома 780 по Юбилейному проспекту.



Авария произошла в месте, не предусмотренном для перехода дороги. Мужчина получил травму и был госпитализировал в харьковскую больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы писали о том, что был пойман виновник аварии, бросивший умирать пассажира.