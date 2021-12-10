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10.12.2021  10:41   Рита Парфенова

В Харькове сбили пешехода

Авария произошла вечером 9 декабря на Салтовке.


Патрульная полиция

ДТП Харьков: на Юбилейном проспекте сбили пешехода

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, пешеход-мужчина попал под автомобиль Hyundai Sonata в районе дома 780 по Юбилейному проспекту.

Авария произошла в месте, не предусмотренном для перехода дороги. Мужчина получил травму и был госпитализировал в харьковскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы писали о том, что был пойман виновник аварии, бросивший умирать пассажира.
Тэги:  дтп, харьков
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