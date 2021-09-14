Харьковский баскетбольный клуб усилился американским легионером

БК "Харьковские соколы" объявил о подписании атакующего защитника Троя Симмонса.
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Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
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