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14.09.2021  17:31   

Харьковский баскетбольный клуб усилился американским легионером

БК "Харьковские соколы" объявил о подписании атакующего защитника Троя Симмонса.

Баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" усилился американцем Троем Симмонсом. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, у харьковского баскетбольного клуба - усиление состава. Новым игроком "Харьковских Соколов"   стал почти двухметровый (191 см.) уроженец Питтсбурга Трой Симмонс. Родился будущий атакующий полузащитник 3 июля 1996 года. Студентом играл за "Полк Стэйт", "Нью-Мексико" и "Кент Стэйт".
 
В прошлом сезоне перешел в профессиональный баскетбол. Его он провел в составе немецкого клуба второго дивизиона "Тайгерс Тюбирген". Средний показатель Троя за игру - 11,3 очка, 2 подбора, 1,4 передачи и 1,2 перехвата.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что у "Харьковских Соколов" вновь сменился тренер. Теперь наставник команды Валерий Плеханов - один из лучших и опытных коучей в украинском баскетболе, ранее успешно возглавлявший БК "Запорожье", "Кривбасс", "Днепр" и "Донецк".
 
 
 
 
Тэги:  баскетбол, спорт, харьков, симмонс, харьковские соколы
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