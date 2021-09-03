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03.09.2021  14:19   

В харьковском театре оперы и балета пройдет свето-музыкальный перформанс «Light & Space»

3 сентября на Большой сцене СХІД ОПЕРА участники резиденции - режиссеры, художники-сценографы, художники по освещению - вместе с большим симфоническим оркестром представят мультимедийный перформанс - свето-музыкальный спектакль.


В харьковском театре оперы и балета пройдет свето-музыкальный перформанс «Light & Space»
Свето-музыкальный перформанс «Light & Space» в Харькове
©skhidopera-hub.com
 
Как сообщает РЕДПОСТ, музыкально-театральная резиденция «Light & Space» на базе Молодежного Музыкального Хаба СХІД ОПЕРА создана для художников по освещению, режиссеров и сценографов. Резиденция направлена на овладение новыми знаниями в сфере цифровых технологий сценического света, навыками при разработке световой партитуры оперно-балетного спектакля. 
 
Этот проект является продолжением развития инициативы ГП ХНАТОБ Молодежный музыкальный хаб СХІД ОПЕРА. Проект основан в 2018 году и уже прошел несколько этапов развития. Его предыдущие инициативы:
  • «Молодежный музыкальный хаб СХІД ОПЕРА - конкурс композиторов»
  • «Первая Украинская музыкально-театральная резиденция Молодежный музыкальный хаб СХІД ОПЕРА» 
  • «Второй конкурс композиторов»
Все они были реализованы при поддержке Украинского культурного фонда с целью развития именно музыкального направления в создании современного представления и построения открытых творческих отношений между крупным национальным театром и молодыми художниками Украины. 
 
Свето-музыкальный перформанс «Light & Space» в Харькове
©skhidopera-hub.com
 
Уникальность этого проекта - в осмыслении роли одной из главных составляющих каждого спектакля - театрального света. Среди тьюторов резиденции были такие известные в Украине и далеко за ее пределами специалисты, как Мария Волкова (NOVA OPERA, театр «Дах»), Светлана Змеева (ОО
 
«Культурное объединение HRONOTOP.UA» Арт-центра им. Ивана Козловского), Александра Крмаджян (ОО «Культурное объединение HRONOTOP.UA»), Юрий Костенко (Front Pictures), Евгений Костыра (Alight).
 
Компания Panasonic Украина предоставила для музыкально-театральной резиденции Проекционное оборудование класса 20000 лм с разрешением 4K+. Этот компактный бесфильтровой проектор используется во всем мире для самых ярких шоу и помогает творческим коллективам воплощать в жизнь самые смелые замыслы.
 
Свето-музыкальный перформанс «Light & Space» в Харькове
©skhidopera-hub.com
 
В «Light & Space» приняли участие 15 молодых художников по освещению, сценографов, режиссеров из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Двухнедельное обучение участников резиденции завершится сегодня премьерным показом их работ в виде яркого светового шоу в сопровождении симфонического оркестра ХНАТОБ, прямой эфир которого мы проведем для всех наших подписчиков на нашей официальной странице в Facebook.
 
Присоединяйтесь к нам в 18:30 и наслаждайтесь световым шоу вне ограничений зала ХНАТОБ.
 
Напомним, 24 июня в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко состоялась репетиция фрик-оперы Жака Оффенбаха «Орфей в аду».
 
Источник:   СХІД ОПЕРА
 Тэги:  харьков, театр
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