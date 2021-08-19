19.08.2021 15:37

В Харькове братские могилы и захоронения героев Второй мировой войны привели в порядок

В Киевском районе продолжается подготовка к знаменательной даты в истории нашего города - 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков.



Администрация киевского района

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Администрацию Киевского района Харькова.

По их информации, на территории района находятся одиночные и братские захоронения героям, которые ценой своей жизни освобождали наше славный город во время Второй мировой войны. Они расположены в Лесопарке, Большой Даниловке, на 2-м, 13-м, 15-м кладбищах, Молодежном парке, по ул. Ярослава Мудрого и так далее. Крупнейшими такими местами являются Мемориальный комплекс, расположенный на 2-м городском кладбище и Братское захоронение в пос. Большая Диниловка по ул. Генерала Удовиченко, 25.

Накануне праздника Дня города, сотрудники коммунальных предприятий, педагоги и ученики убрали солдатские захоронения, привели в порядок прилегающую территорию к ним, высадили цветы.

Вечная память погибшим воинам! В наших сердцах всегда будет жива память о героях, которые освобождали наш город!

Напомним, в Мемориальном парке "Дробицкий Яр" открыли интерактивный музей . Проект мультимедийного сопровождения Залы Памяти мемориала "Дробицкий Яр" был создан с целью привлечения современных технических и художественных возможностей создать эффект углубления в атмосферу этого места, осмысление трагедии, а также сделать экспозицию более интересной, информационно насыщенной.

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