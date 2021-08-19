19.08.2021 12:08

В Харькове новый глава облсовета: подробности

Главой Харьковского облсовета стала заместитель председателя фракции «Слуга народа» в облсовете Татьяна Егорова-Луценко



Фото из открытых источников

На внеочередной сессии облсовета 19 августа депутаты выбрали новую главу облсовета, им стала Татьяна Егорова-Луценко, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Ранее на этой же сессии депутаты проголосовали за освобождение от должности председателя облсовета Артура Товмасяна. За увольнение Товмасяна проголосовали 88 депутатов.



Нового главу выбирали тайным голосованием. Депутаты рассмотрели одну кандидатуру: от фракции «Слуга Народа» предложили кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко.





В голосовании приняли участие 89 депутатов: «за» проголосовали 75, «против» – 9.

Новоизбранная председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко приняла присягу.

Справка. Татьяна Егорова-Луценко родилась 28 сентября 1983 года в г. Лозовая Харьковской области. Имеет три высших образования по специальности «Правоведение», в 2020 году получила степень доктора юридических наук.



С декабря 2017 по декабрь 2019 была руководителем Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.



С августа 2020 годы - первый заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации.



Работает сотрудницей Научно-исследовательского института правового обеспечения инновационного развития Академии правовых наук Украины.



Участвовала в промежуточных выборах в Верховную Раду 9 созыва 2020 по 179 округу на Харьковщине. Баллотировалась как беспартийная самовыдвиженка. Вела активную кампанию в округе.



25 октября 2020 года избрана депутатом Харьковского областного совета VІІІ созыва.