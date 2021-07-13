Ремонт дороги на Рогани: как будет ходить 45-й троллейбоус

На четыре дня по улице Роганской ограничивается движение транспорта.
Ежедневно с 14 по 17 июля 2021 года, с 9.30 до 18.00, ограничивается движение транспорта по улице Роганской, на участке от улицы Грицевца до улицы Зубарева. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
в связи с проведением КП «Дорремстрой» работ по асфальтированию дорожного покрытия по ул. Роганской
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Вместе с тем с 9.30 до 18.00 14, 15 и 16 июля будет запрещено движение транспорта по улице Роганской, на участке от Московского проспеекта к РК «Роганская», в связи с чем внесены изменения в работе троллейбусного маршрута №45:
В указанный период троллейбусы по маршруту № 45 ходить не будут.
Напомним, по 8.00 16 июля из-за монтажа Зоологического моста изменится движение маршрутных автобусов.
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