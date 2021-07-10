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10.07.2021  19:33   

Плавание. Харьковчанка - призерка чемпионата Европы (фото)

Харьковчанка получила медаль в эстафетном плавании.

Харьковчанка завоевала бронзу чемпионата Европы по плаванию. Харьков спорт
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, украинский пловцы успешно выступили на юниорском чемпионате Европы.
 
На состязаниях, котрые проходят в столице Италии. украинцы выиграли очередную медаль. В смешанной эстафете 4×100 м комплексом они заняли третье место с новым рекордом Украины - 3.54,03. Свой вклад внесла и харьковчанка Карина Снитко, участвовавшая в эстафете. 
09 июля 2021 13:49
 
Первые два места заняли Россия (3.50,25) и Великобритания (3.51,48).
 
Еще одну медаль, золотую, принес сборной киевлянин Владимир Лисовец. Он выиграл золото в заплыве на 100 м брассом. Результат украинца (1.00,28) стал новым национальным рекордом среди этой возрастной группы.
 
Серебряную медаль для Украины в заплыве на 200 м комплексом завоевал одессит Вадим Науменко. Он в очередной раз обновил юниорский рекорд Украины - 2.00,65.
 
Напомним, ранее мы сообщали, кто из харьковских спортсменов поедет на Олимпиаду в Токио. 
Тэги:  плавание, призер, харьков, бронза, спорт, чемпионат европы
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