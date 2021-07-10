10.07.2021 19:33

Плавание. Харьковчанка - призерка чемпионата Европы (фото)

Харьковчанка получила медаль в эстафетном плавании.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, украинский пловцы успешно выступили на юниорском чемпионате Европы.

На состязаниях, котрые проходят в столице Италии. украинцы выиграли очередную медаль. В смешанной эстафете 4×100 м комплексом они заняли третье место с новым рекордом Украины - 3.54,03. Свой вклад внесла и харьковчанка Карина Снитко, участвовавшая в эстафете.

09 июля 2021 13:49

Первые два места заняли Россия (3.50,25) и Великобритания (3.51,48).

Еще одну медаль, золотую, принес сборной киевлянин Владимир Лисовец. Он выиграл золото в заплыве на 100 м брассом. Результат украинца (1.00,28) стал новым национальным рекордом среди этой возрастной группы.

Серебряную медаль для Украины в заплыве на 200 м комплексом завоевал одессит Вадим Науменко. Он в очередной раз обновил юниорский рекорд Украины - 2.00,65.

Напомним, ранее мы сообщали, кто из харьковских спортсменов поедет на Олимпиаду в Токио.