10.07.2021 19:33
Плавание. Харьковчанка - призерка чемпионата Европы (фото)
Харьковчанка получила медаль в эстафетном плавании.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Харьков спортивный, украинский пловцы успешно выступили на юниорском чемпионате Европы.
На состязаниях, котрые проходят в столице Италии. украинцы выиграли очередную медаль. В смешанной эстафете 4×100 м комплексом они заняли третье место с новым рекордом Украины - 3.54,03. Свой вклад внесла и харьковчанка Карина Снитко, участвовавшая в эстафете.
09 июля 2021 13:49
Первые два места заняли Россия (3.50,25) и Великобритания (3.51,48).
Еще одну медаль, золотую, принес сборной киевлянин Владимир Лисовец. Он выиграл золото в заплыве на 100 м брассом. Результат украинца (1.00,28) стал новым национальным рекордом среди этой возрастной группы.
Серебряную медаль для Украины в заплыве на 200 м комплексом завоевал одессит Вадим Науменко. Он в очередной раз обновил юниорский рекорд Украины - 2.00,65.
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