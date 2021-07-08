08.07.2021 19:50

Велоспорт. Харьковчанка выиграла престижную гонку (фото)

Харьковчанка Мария Сухопалова победила на состязаниях в Венгрии.

Как сообщает РЕДПОСТ , харьковчанка Мария Сухопалова приняла участие в международной рейтинговой гонке третьей категории, добыв сборной Украины одну из двух медалей высшего достоинства.

Эти состязания в олимпийской дисциплине кросс-кантри прошли в Залаэгерсеге (Венгрия).

Первостоличная спортсменка, воспитанница отделения велоспорта Харьковского профессионального колледжа спорта стала лучшей среди юниорок. Она выиграла гонку, на одну минуту опередив хозяйку соревнований Анну Бокросс.

Триумф принес Сухопаловой 20 рейтинговых очков. Всего за награды сражались юниорки из четырех стран.

Еще одну золотую награду на этих соревнованиях сборной Украине принес Владимир Козловский из Ужгорода. Он выиграл мужской кросс-кантри, опередив ближайшего преследователя на 32 секунды.

Напомним, ранее мы сообщали о победе Марим Сухопаловой на международной гонке в Турции.