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22.06.2021  20:07   

ДТП в Харькове: Вылетел с дороги и снес знак - момент аварии (ВИДЕО)

В сети появилось видео аварии на Лесопарковой в Харькове


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в интернет слили момент аварии на Лесопарковой улице.

Авария произошла сегодня, 22 июня 2021 года, утром.  

 Микроавтобус вылетел с дороги и сбил дорожный знак.

Напомним, утром 21 июня на улице Дудинской столкнулись три легковых автомобиля.

Тэги:  дтп, авария, харьков
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