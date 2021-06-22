ДТП в Харькове: Вылетел с дороги и снес знак - момент аварии (ВИДЕО)

В сети появилось видео аварии на Лесопарковой в Харькове
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в интернет слили момент аварии на Лесопарковой улице.
Авария произошла сегодня, 22 июня 2021 года, утром.
Микроавтобус вылетел с дороги и сбил дорожный знак.
Напомним, утром 21 июня на улице Дудинской столкнулись три легковых автомобиля.
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В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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