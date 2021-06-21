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21.06.2021  14:53   

Смертельное ДТП под Харьковом: полиция просит опознать мужчину (ФОТО)

Правоохранители просят помочь установить личность погибшего мопедиста в ДТП на Балаклейщине.


//Facebook

Авария произошла около половины десятого утра 21 июня возле села Байрак Балаклейского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе полиции.

Участниками столкновения были грузовик и мопед. В результате ДТП мопедист от полученных травм скончался на месте.

Правоохранители просят помощи в установлении личности погибшего. По их словам, мужчина следовал в направлении села Гусаровка.

На вид погибшему 45-55 лет, среднего телосложения. Был одет в черные спортивные штаны с тремя белыми полосами по бокам, камуфляжную футболку, обут в черные кроссовки с белой подошвой.

Если вам известна какая-либо информация по погибшего мужчины, просим сообщать в полицию по телефонам: 0 (95) 350 04 53 или 102.

 

ДТП Харьков: погиб неизвестный мужчина

Источник:   Полиция Балаклейщины
 Тэги:  дтп, харьков
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