Для украинцев, едущих в страны ЕС, введут платную анкету

Уже в следующем году все желающие путешествовать по Европе граждане Украины получат дополнительные расходы. Чтобы попасть в Шенгенскую зону, будущим путешественникам необходимо будет заполнять специальную анкету и дополнительно уплатить 7 евро.
С 2021 года украинцам недостаточно будет биометрического паспорта чтобы путешествовать по странам Евросоюза. Путешественникам необходимо будет пройти еще и специальную электронную авторизацию в ETIAS - European Travel Information and Authorisation System. Соответствующий закон принят Европарламентом в Брюсселе. Разрешение не означает отмену безвизового режима, успокаивают в Евросоюзе.
Регистрироваться в онлайн-системе должны только граждане тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, в том числе и путешественники из Украины.
- Граждане Украины могут подать заявку на ETIAS через Интернет
- ETIAS действует только для приезда в Европу воздушным транспортом
- Путешественники должны иметь биометрический паспорт
- ETIAS предназначен для коротких туристических, деловых, транзитных и медицинских визитов
- Кандидаты, не достигшие 18 лет, будут получать ETIAS бесплатно.
Итак, чтобы въехать в Шенгенскую зону, необходимо заполнить онлайн-анкету. Сделать это нужно за 96 часов до времени вылета - именно столько нужно системе для проверки. При подаче законопроекту в Брюсселе отметили, что 95% заявителей получать положительный ответ автоматически в течение нескольких минут после подачи заявки в случае отсутствия нарушений законодательства стран ЕС. Еще 3-4% будут одобрены после того, как их заявку рассмотрят клерки центрального европейского органа, который будет контролировать работу этой системы. Но даже в этом случае получения ответа продлится ориентировочно несколько часов.
Для авторизации вам прежде необходимо будет предоставить ваши личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документах для путешествий, домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда. Далее предстоит ответить на некоторые анкетные вопросы, например о состоянии здоровья, предыдущие поездки в страны ЕС, в частности об отказе в выдаче визы и депортации, правонарушения. Также перечень вопросов, касающихся мер безопасности.
Авторизация является платной и стоит 7 евро. Для лиц моложе 18 и старше 70 лет - бесплатно. Анкета действует в течение трех лет, затем ее необходимо заполнять снова. Впрочем, успешное прохождение авторизации не гарантирует беспрепятственного допуска в страны ЕС, окончательное решение остается за пограничниками.
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