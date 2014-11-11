11.11.2014 08:43

Под Харьковом задержан россиянин с ящиком патронов (ФОТО)

На посту ГАИ города Валки в остановленном автомобиле работники милиции обнаружили автомобиль с ящиком патронов



Правонарушитель не смог вывезти боеприпасы на территорию Киевской области

В салоне автомобиля «Хюндай» под управлением 36-летнего гражданина России у правого переднего сиденья был обнаружен металлический ящик, в котором находились 700 патронов калибра 7,62 мм, сообщает пресс-служба МВД Украины в Харьковской области.



Благодаря своевременному выявлению работниками милиции опасного груза правонарушитель не смог вывезти боеприпасы на территорию Киевской области.





Обнаруженные боеприпасы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД Украины в Харьковской области.





Следователем Валковского РО открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас подозреваемый задержан. Правоохранителями устанавливается причины и цель приобретения боеприпасов.



За содеянное правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.



