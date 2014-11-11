Под Харьковом задержан россиянин с ящиком патронов (ФОТО)

На посту ГАИ города Валки в остановленном автомобиле работники милиции обнаружили автомобиль с ящиком патронов
В салоне автомобиля «Хюндай» под управлением 36-летнего гражданина России у правого переднего сиденья был обнаружен металлический ящик, в котором находились 700 патронов калибра 7,62 мм, сообщает пресс-служба МВД Украины в Харьковской области.
Благодаря своевременному выявлению работниками милиции опасного груза правонарушитель не смог вывезти боеприпасы на территорию Киевской области.
Обнаруженные боеприпасы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД Украины в Харьковской области.
Следователем Валковского РО открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас подозреваемый задержан. Правоохранителями устанавливается причины и цель приобретения боеприпасов.
За содеянное правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.
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