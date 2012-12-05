Пропали без вести семеро украинских моряков затонувшего сухогруза

В Черном море у берегов Турции продолжается поисковая операция на месте крушения сухогруза «Волго-Балт 199».
Катастрофа произошла во время сильного шторма. На борту судна находились 12 человек – 11 граждан Украины и россиянин.
Накануне сотрудники экстренных служб достали из воды четверых пострадавших, еще одного члена экипажа спасти не удалось.
Семеро моряков по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Во время операции также погибли трое сотрудников экстренных служб Турции, их катер разбился о скалы.
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