05.12.2012 08:31

Пропали без вести семеро украинских моряков затонувшего сухогруза

В Черном море у берегов Турции продолжается поисковая операция на месте крушения сухогруза «Волго-Балт 199».



// Вести.ru

Без вести пропали 7 моряков

Катастрофа произошла во время сильного шторма. На борту судна находились 12 человек – 11 граждан Украины и россиянин.



Накануне сотрудники экстренных служб достали из воды четверых пострадавших, еще одного члена экипажа спасти не удалось.



Семеро моряков по-прежнему числятся пропавшими без вести.



Во время операции также погибли трое сотрудников экстренных служб Турции, их катер разбился о скалы.



