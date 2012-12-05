    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пропали без вести семеро украинских моряков затонувшего сухогруза
05.12.2012  08:31   

Пропали без вести семеро украинских моряков затонувшего сухогруза

В Черном море у берегов Турции продолжается поисковая операция на месте крушения сухогруза «Волго-Балт 199».


// Вести.ru
Без вести пропали 7 моряков

Катастрофа произошла во время сильного шторма. На борту судна находились 12 человек – 11 граждан Украины и россиянин.

Накануне сотрудники экстренных служб достали из воды четверых пострадавших, еще одного члена экипажа спасти не удалось.

Семеро моряков по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Во время операции также погибли трое сотрудников экстренных служб Турции, их катер разбился о скалы.

 


Источник:   Вести.ru
 Тэги:  катастрофа, корабль, украина, россия, турция
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.01 Наука Дослідники розкрили таємницю корабельної катастрофи XVII століття (фото, відео) 30.01 Наука Вчені з'ясували, як зародилося життя на Землі 18.01 Надзвичайні події Тимчасовим очільником Міністерства внутрішніх справ став Ігорь Клименко
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 