29.08.2025 16:20

Які матеріали для душового боксу вважаються найнадійнішими

Навіть невелику ванну кімнату можна зробити зручною і функціональною. Гідробокс допомагає раціонально задіяти і одночасно заощадити простір, а головне, повністю виключити розбризкування води під час гігієнічних процедур. Більшість серій оснащено численними додатковими опціями, включно з елементами гідромасажної системи. Хороший душовий бокс повинен бути як функціональним, так і якісним — міцним, безпечним, довговічним. Огляд ключових матеріалів, що використовуються для виготовлення, допоможе оцінити плюси і мінуси представлених у продажу моделей.

Каркас: надійність і стійкість

Це основа, яка визначає допустимий рівень навантаження і стійкість до механічних впливів. Існують два основні варіанти:

Алюміній. Легкий, добре підходить для вологого середовища, не іржавіє. Надає дверцятам і стінкам стабільності, запобігаючи їх провисанню з часом. Нержавіюча сталь. Більш важкий, але надміцний матеріал. Забезпечує максимальну довговічність, особливо в моделях з великою кількістю скла. Сталь стійка до ударів і подряпин, що важливо для активної експлуатації гідробоксу.

Існують і комбіновані рішення — полегшені конструкції. Більшість виробників віддає перевагу алюмінієвому профілю, здатному витримати вагу до 300 кг і розрахованому на тривалий період служби.

Піддон: комфорт і практичність

Це зона контакту з водою — і її матеріал відіграє ключову роль для гігієни та зручності. Найпоширеніший варіант — акрил. Саме з нього виготовлена основна частина душових боксів і гідромасажних ванн. Серед переваг акрилових піддонів варто виділити:

невелику вагу — це спрощує транспортування та установку;

гігієнічність і простоту догляду — гладка поверхня легко очищається і не вбирає вологу, запобігаючи утворенню цвілі і грибка;

ремонтопридатність — за появи подряпин або відколів матеріал можна відреставрувати, повернувши піддону первісний вигляд без потреби повної заміни.

Матеріал швидко нагрівається і залишається комфортним на дотик навіть у прохолодній кімнаті. Акрил легко піддається формуванню, тому піддон можна підібрати під будь-яке планування ванної кімнати.

Скло: безпека та естетика

Оптимальне рішення — загартоване скло, яке добре витримує сильні удари, а в разі руйнування розсипається на дрібні осколки, що мінімізує ризик травм. Рекомендована товщина — не менше 4-х, а краще від 6 до 8 мм. Деякі моделі доповнені спеціальними гідрофобними або антибактеріальними покриттями, які запобігають появі нальотів від води і значно полегшують догляд.

Комбінація скла, акрилу та алюмінієвого профілю — універсальна. Не менш важливо звернути увагу на якість з'єднань, а також стійкість та ергономічність конструкції — це допоможе вибрати ідеальну за всіма параметрами модель. А в інтернет-магазині ROZETKA доступний великий асортимент сантехніки за найкращими цінами.