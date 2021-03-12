12.03.2021 14:35

Автоматизація бізнесу: як, кому й навіщо – з’ясовуємо все

Чимало стереотипів про автоматизацію існує в сучасному бізнес-світі: вона потрібна лише великим підприємствам; автоматизувати можна тільки роботу бухгалтера; це досить затратний процес, який може не окупитися тощо. Усі ці міфи утворилися через неповне розуміння цього процесу.

Насправді ж усе навпаки: до автоматизації звертається як малий, так і великий бізнес, вважаючи її дуже корисною та ефективною. Цей процес заміняє рутинну роботу на автоматизовані дії, впорядковуючи та спрощуючи їх. Тобто, більшість бізнес-завдань контролює спеціалізована інформаційна система або програмне забезпечення. Як результат – підвищення продуктивності праці й ефективності стратегічного управління завдяки вивільненню людських і фінансових ресурсів.

Щоб не були голослівними, варто спиратися на факти. Саме тому ми взяли інтерв’ю в представників малого та середнього бізнесу і поцікавилися їхньою думкою щодо автоматизації.

Артем Охрей, співзасновник ARTO Web Agency та інтернет-магазину екотоварів Ecogrizzly

Я звернувся до автоматизації, а саме до програмного забезпечення, ще на початку створення власного бізнесу. Наша команда використовує Agency Manager – таскер власної розробки, який допомагає відслідковувати зайнятість робітників, бачити актуальні та прострочені дедлайни, фіксувати час виконання задачі й фінансові витрати, вести підрахунки. Словом, цей сервіс допомагає контролювати всю нашу роботу. Менеджер або безпосередньо клієнт встановлює чітке завдання на таскер, а коли задача виконується й закривається, людина, яка її створювала, отримує сповіщення про виконану роботу. Тобто є єдина робоча область, у якій відбувається комунікація команди як зсередини, так і з командою замовника. Більше того, ця система підв’язана під звіт: кожен працівник обов’язково прописує час, затрачений на виконання того чи іншого завдання; він перераховується в кошти, згідно яких клієнт отримує рахунок. Це дуже економить час і зосереджує всю важливу інформацію в одному місці.

Данило Безлюдко, співвласник компанії з оренди автомобілів 7Cars

Наша компанія має понад 100 автомобілів і велику клієнтську базу – без автоматизації в нашому випадку не обійтися. Ми користуємося програмним забезпеченням, розробленим індивідуально під нашу компанію – системою управління автопарком (Fleet Management System). Це свого роду календар-каталог, де відображена доступність і зайнятість усіх автомобілів за датами. Таким чином можна контролювати кожну машину, планувати оренду тощо. Ця система інтегрована з головним сайтом компанії, тому кожен клієнт може відстежити реальну наявність певного авто на даний момент. Коли машину бронюють на сайті, ми отримуємо сповіщення у системі, за допомогою якою виконуємо всі подальші дії щодо оформлення й оплати послуги. Наша робота завдяки цьому спрощується в рази. Контролювати всі процеси нашої компанії без такої програми просто неможливо.

Олег Шустик, власник СТО DZigora Complex і кафе Giraffe

Для автоматизації нашого бізнесу ми обрали систему обліку Poster, яка розрахована саме на заклади харчування або маленькі магазини. У цій програмі ми приймаємо й контролюємо замовлення, друкуємо чеки, ведемо касу та обліки, формуємо базу клієнтів і список співробітників. Poster зберігає всі дані у хмарі й синхронізує їх у режимі реального часу; працює система також і в режимі офлайн. Дуже зручно, що програма чудово працює як на ПК, так і на будь-яких планшетах: коли офіціант приймає замовлення, він миттєво пересилає його на кухню. З автоматизованою системою працюється набагато швидше, тому раджу всім хоча б спробувати подібну програму, яка точно полегшить вашу роботу та життя.

Отож, як ви бачите, будь-який бізнес можна автоматизувати. Але як обрати засіб автоматизації?

Насправді, є лише два шляхи:

придбати готове рішення (наприклад, CRM-систему) в розробника і провести її професійне впровадження;

розробити систему самостійно або замовити індивідуальну розробку під ваш бізнес.

Другий варіант, імовірно, буде дорожчим, але він врахує всі ваші потреби та дозволить запровадити такі налаштування, яких може не бути в готовому програмному забезпеченні. У будь-якому випадку, обома шляхами можна досягти більш ефективної та злагодженої роботи бізнесу. Досить мучити себе та своїх співробітників рутинними справами: просто автоматизуйте їх, і ви непомітно для себе виведете бізнес на новий рівень!