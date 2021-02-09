09.02.2021 12:03

А чехол точно защитит смартфон от повреждений: отвечают эксперты

Нам кажется, что мы крайне бережно пользуемся своими девайсами, но все же эта “аккуратность” имеет последствия. По статистике, у 37% мобильных юзеров поцарапан экран, 30% пользователей хотя бы раз роняли его на твердую поверхность. Все, что остается — защитить смартфон чехлом. Но насколько он действительно обезопасит его от повреждений, мы узнали в магазине мобильных аксессуаров Ecase.

Насколько чехлы прочны?

Чехлы, которые действительно защитят телефон во время падения и физического воздействия, стоят дороже. Наши соотечественники любят на этом сэкономить, заказав хлипкую защитную накладку на дорогущий смартфон, которая никак не гарантирует 100% целостности и сохранности девайса.

“Крайне важно приобретать чехлы для iphone 12 mini и других моделей из первоклассных материалов - ударопрочных, износостойких, способных амортизировать и сохранять форму после активной эксплуатации мобильного устройства. Чехлы из хороших материалов не трескаются, не деформируются, прекрасно справляются со своими защитными “обязанностями”, — подтверждают в Ecase.

Как чехол спасет от царапин и падения

Убийственным для незащищенного ультратонкого смартфона может стать даже ключ в сумке. От таких случайных царапин отлично защищает чехол-книжка. Он предохранит углы и дисплей во время падения, хотя полной целостности девайса не гарантирует. Особенно, если “стычка” произойдет с кафелем или асфальтом.

В некоторых смартфонах довольно скользкий корпус, который так и норовит выскользнуть из рук. Нескользящий чехол для телефона из кожзама или кожи не даст этому случиться.

Но даже если чехол защищает телефон от случайного разбивания и трещин, это не означает, что теперь со смартфоном можно обращаться как попало, надеясь на всемогущество чехла.

Иногда кажется, что накладка портит внешний вид, скрывает факт, что в руках флагман, зато при этом помогает сохранить его в рабочем состоянии как можно дольше. А это главное!