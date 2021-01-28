28.01.2021 18:05

5 внешних факторов, влияющих на работу интернета

Социальная изоляция стала новым образом жизни. Все больше людей используют интернет для работы, учебы и отдыха. Это создает повышенный спрос на сетевую инфраструктуру, что напрямую влияет на скорость интернета.

Подключение к интернету возможно по проводным сетям Ethernet, с использованием цифро-аналоговых преобразователей xDSL, через пассивную оптическую сеть xPON, а также по спутниковому сигналу. Компания «Датагруп» предлагает клиентам все эти возможности, а еще — доступ к кабельному и ОТТ телевидению, традиционной и IP-телефонии. На официальном сайте провайдера https://www.datagroup.ua/ru/kharkiv/b2c/internet/fiksovanij-internet можно ознакомиться с условиями подключения для дома и офиса.

На скорость передачи данных влияет множество факторов:

покрытие сети;

техническое состояние оборудования;

расстояние от передатчика сигнала;

механические препятствия и электромагнитные помехи;

количество пользователей, подключенных к одной точке доступа;

погодные условия.

Для устранения некоторых проблем вызывать мастера не обязательно. Рассмотрим их подробнее.

1. Состояние инфраструктуры

Попытайтесь оптимизировать конфигурацию оборудования, от корректной работы которого зависит скорость и качество интернета.

Местоположение роутера

Стены, перекрытия и мебель рассеивают и ослабляют сигнал. Рекомендуется расположить роутер на расстоянии 1–1,2 м от пола на открытом пространстве, желательно, подальше от других электронных устройств.

Исправность оборудования и сетевого провода

Убедитесь в отсутствии внешних признаков повреждения маршрутизатора. Проверьте, нет ли на сетевом кабеле проколов, разрывов или изломов. Незначительное повреждение провода может существенно снизить скорость интернета.

2. Электромагнитные помехи

На работу роутера влияют некоторые домашние электроприборы, расположенные в непосредственной близости и работающие на той же частоте: микроволновки, радионяни, беспроводные телефоны, колонки и другие устройства, оснащенные модулем Bluetooth.

3. Конфигурация подключенных устройств

Некоторые пользователи даже не подозревают, что их смартфоны, планшеты и компьютеры автоматически запускают десятки приложений и программ, которые подключаются к интернету и нагружают сеть.

4. Вирусы и вредоносное ПО

Регулярно проверяйте свои гаджеты и компьютер. Перезапуск роутера позволит перезагрузить его систему управления, удалить несанкционированное программное обеспечение, например, VPN Filter, заражающее миллионы маршрутизаторов по всему миру.

5. Комплексная нагрузка

Одновременная онлайн-активность на нескольких устройствах негативно влияет на скорость интернета. Совместная пропускная способность канала рассчитана на определенное количество потоков. Чем их больше одномоментно, тем меньше скорость каждого. Вы можете попросить членов семьи загружать большие файлы в непиковые часы.