5 внешних факторов, влияющих на работу интернета

Социальная изоляция стала новым образом жизни. Все больше людей используют интернет для работы, учебы и отдыха. Это создает повышенный спрос на сетевую инфраструктуру, что напрямую влияет на скорость интернета.
Подключение к интернету возможно по проводным сетям Ethernet, с использованием цифро-аналоговых преобразователей xDSL, через пассивную оптическую сеть xPON, а также по спутниковому сигналу. Компания «Датагруп» предлагает клиентам все эти возможности, а еще — доступ к кабельному и ОТТ телевидению, традиционной и IP-телефонии. На официальном сайте провайдера https://www.datagroup.ua/ru/kharkiv/b2c/internet/fiksovanij-internet можно ознакомиться с условиями подключения для дома и офиса.
На скорость передачи данных влияет множество факторов:
Для устранения некоторых проблем вызывать мастера не обязательно. Рассмотрим их подробнее.
Попытайтесь оптимизировать конфигурацию оборудования, от корректной работы которого зависит скорость и качество интернета.
Стены, перекрытия и мебель рассеивают и ослабляют сигнал. Рекомендуется расположить роутер на расстоянии 1–1,2 м от пола на открытом пространстве, желательно, подальше от других электронных устройств.
Убедитесь в отсутствии внешних признаков повреждения маршрутизатора. Проверьте, нет ли на сетевом кабеле проколов, разрывов или изломов. Незначительное повреждение провода может существенно снизить скорость интернета.
На работу роутера влияют некоторые домашние электроприборы, расположенные в непосредственной близости и работающие на той же частоте: микроволновки, радионяни, беспроводные телефоны, колонки и другие устройства, оснащенные модулем Bluetooth.
Некоторые пользователи даже не подозревают, что их смартфоны, планшеты и компьютеры автоматически запускают десятки приложений и программ, которые подключаются к интернету и нагружают сеть.
Регулярно проверяйте свои гаджеты и компьютер. Перезапуск роутера позволит перезагрузить его систему управления, удалить несанкционированное программное обеспечение, например, VPN Filter, заражающее миллионы маршрутизаторов по всему миру.
Одновременная онлайн-активность на нескольких устройствах негативно влияет на скорость интернета. Совместная пропускная способность канала рассчитана на определенное количество потоков. Чем их больше одномоментно, тем меньше скорость каждого. Вы можете попросить членов семьи загружать большие файлы в непиковые часы.
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
Сохраняется аномально теплая погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. По городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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