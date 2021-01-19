19.01.2021 14:40

Michelin, Continental, Goodyear – все эти названия, знакомые каждому автомобилисту, звучат, конечно, гордо. Однако, когда приходит время замены покрышек, покупатель, заглядывая в кошелек, задается закономерным вопросом: а стоит ли переплачивать за «резину» раскрученного бренда?

Почему стоит обратить внимание на шины отечественного производителя?

В последние несколько лет Украина активно развивает собственное производство шин, используя как собственные, так и западные технологии. Результатом многолетних усилий отечественных производителей стала продукция, не уступающая качеством европейским, японским аналогам, но сильно выигрывающая в цене. Не зря украинские шины активно экспортируются в страны Азии, ЕС и даже в США. Лучшую репутацию завоевала продукция украинских брендов:

● Premiorri. Британские бренд с производственными мощностями в Украине. Его продукция производится на заводе, принадлежащему концерну Rosava - заслуженному лидеру в области химической промышленности в странах СНГ. Шины Premiorri производятся из износостойкой смеси каучука, диоксида кремния и натуральных масел. Они прочны и долговечны, что подтверждают тесты.

● Contyre. Шины совместного российско-украинского производства. Ориентированы на внутренний рынок, потому хорошо зарекомендовали себя в тестах при низких, высоких температурах и при температурных перепадах. Еще одно отличительное качества Contyre – высокое сцепление с дорожным полотном.

● Estrada. Протекторные рисунки «резины» Estrada улучшают сцепление автомобиля как с сухой, так и с влажной дорогой, увеличивают маневренность машины. Сами шины прочны, но, в то же время, эластичны. Благодаря таким их свойствам снижается сопротивляется качению автомобиля, соответственно, снижается его расход топлива.

● Rosava. В то время, как шины европейских брендов рассчитаны на езду по ровным автобанам, «резина» Rosava адаптирована для передвижения по привычному для украинцев покрытию – неровному и покрытому ямами. Поэтому даже при длительной эксплуатации на покрышках не возникают трещины и «шишки». Ключевыми преимуществами покрышек Rosava являются топливная экономичность, высокое сцепление с дорожным покрытием и сниженный уровень шума при езде.

Шины ROSAVA: европейское качество по украинской цене

Несмотря на описанные выше достоинства украинских брендов, именно Rosava по праву считается лидером в отечественном производстве шин. Только 60% продукции бренда уходит на внутренний рынок, остальное экспортируется в страны СНГ, ближнее и дальнее зарубежье.

Упор в своей деятельности Rosava делает именно на качество производимой продукции, которое подтверждается сертификатами международных образцов:

● ISO 9001:2000;

● сертификатом о соответствии уровня шума требованиям ЕК;

● сертификатом соответствия INMETRO;

● сертификатом «УкрСепро»;

● результатами независимого тестирования компанией Cooper Tire&Rubber Company Europe Ltd (Англия).

Несмотря на то, что качество шин Rosava не уступает европейским аналогам, их цена на порядок ниже. Производительные мощности бренда расположены в Украине, а значит конечному производителю не приходится платить за международную транспортировку и растаможку товара.

Где купить шины Rosava

Безусловно, наиболее логичным решением будет покупка шин напрямую от производителя – на сайте rosava.com. Здесь представлен максимально полный каталог шин для:

● Легковых автомобилей.

● Легкогрузовых автомобилей.

● Грузовых автомобилей.

● Агротехники.

В каталоге представлены летние, зимние, всесезонные покрышки, а цены на них гарантировано минимальны, без «накруток» посредников.

Помимо всего прочего, на сайте Rosava автомобилисты могут найти не только подходящую «обувь» для своих машин, но и дельные советы, статьи, которые станут подспорьем для качественного и профессионального ухода за автомобилем.