10.12.2020 12:01

Ставки на Лигу чемпионов — реальный шанс для заработка

UEFA Champions League — международный чемпионат по футболу среди сильнейших команд, за которым каждый сезон смотрят миллионы людей по всему миру. Золотая жила для профессиональных капперов и просто любителей делать прогнозы на фаворита Лиги чемпионов. В связи с этим букмекерские конторы серьезно готовятся к этому мероприятию, предлагая повышенные коэффициенты и низкую маржу, чтобы привлечь как можно больше игроков.



Ставки на Лигу чемпионов — реальный шанс для заработка



Футбол — одно из самых популярных мероприятий для ставок, где можно заработать хорошие деньги, но, чтобы это сделать, требуются определенные знания в дисциплине. Ниже рассмотрим несколько полезных советов, которые помогут легче анализировать матчи и выявлять фаворита Лиги чемпионов.

Анализ команд

Определить фаворита турнира на старте довольно сложно, поскольку приглашения получают сильные команды из высших дивизионов. Анализировать коллективы придется с внутренних чемпионатов, особое внимание рекомендуется уделить встречам против сильных соперников фаворит лига чемпионов . Это не только набьет руку в анализе матчей, но и повысит проходимость прогнозов.

Немаловажным фактором считается физическое и моральное состояние футболистов, которое с легкостью может нарушиться, если один из связующих игроков отправится на штрафную скамейку или получит серьезную травму. Для таких случаев у команды есть замены, но играть, например,

без топового бомбардира станет заметно сложнее.

Другие особенности, на которые стоит обратить внимание во время анализа матчей:

покрытие газона;



принимающая сторона;



погодные условия;



график между играми.

На результативность той или иной команды влияют любые мелочи, начиная от искусственного поля до погодных условий. Также не стоит забывать про положения коллективов в группе. В самом начале они будут играть на максимум, чтобы заработать как можно больше очков и пройти в следующий этап.

В конце, когда цель выполнена, фавориты будут играть не в полную силу, выставляя вместо основы второй состав, чтобы дать игрокам время отдохнуть.

Прогнозы на победителя

В букмекерских конторах есть прогноз на победителя турнира, который принимается на групповой стадии. Это довольно рискованный поступок, чаще всего не оправдывающий вложения. Турнир длится полгода, и за это время многое может измениться. Ближе к концу чемпионата определить победителя проще, хоть коэффициент и значительно ниже, чем был на групповой стадии.

Если же вы любите подобные прогнозы, то ставить на них рекомендуется не больше 2% от общего банкролла. В росписи букмекеров есть и другие затяжные прогнозы: попадание в полуфинал, финал, распределение команд в группе.

Ошибки игроков

Анализируя команды, не стоит отталкиваться только от показателей футбольной лиги. У себя в сезоне коллектив может разрывать соперников без особого противостояния, но уже в Лиге чемпионов этот показатель меняется, поскольку сила соперников выравнивается. Некоторые команды могут жертвовать показателями в национальных сезонах, чтобы сохранить силы перед матчами в Лиге чемпионов.

Не рекомендуется делать ставки на сильные команды вслепую. Подобные матчи не приносят высоких выплат из-за низких коэффициентов. Чтобы отыграть вложение за один такой проигрыш, понадобится выиграть 3-4 других бета. Затяжные прогнозы подойдут только опытным игрокам, способным хорошо анализировать и грамотно объединять события в экспрессы.

Как делать ставки

У каждой букмекерской конторы для Лиги чемпионов есть отдельный раздел, где собраны все матчи с доступными вариантами ставок. Виртуального счета в БК не предусмотрено, поэтому играть можно только на реальные деньги, а для этого потребуется пройти регистрацию. После этого достаточно выбрать в росписи раздел «Футбол» и перейти в закладку с турниром.

Нажав на название матча, перед вами откроется список базовых и дополнительных исходов. Прогнозы отправляются в купон ставки, где нужно указать сумму и подтвердить сделку. За историей транзакций можно следить в личном кабинете. Также не стоит забывать, что выбранные события транслируются в режиме реального времени прямо на сайте.