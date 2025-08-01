Прогноз погоди у Харкові на 1 серпня

З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.
У п'ятницю, 1 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу C. Такі спалахи практично не впливає на Землю.
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Усе сприяє спокійній, обдуманій роботі – імпровізації краще уникати. В особистому житті важливо відкрито говорити про почуття та створювати романтичну атмосферу.
З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.
Після переходу на новий календар 1 серпня відзначають перший Спас, він називається Медовий чи Маковей.
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