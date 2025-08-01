01.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 серпня

З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.

У п'ятницю, 1 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу C. Такі спалахи практично не впливає на Землю.

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Народні прикмети

ніч із великою кількістю зірок напередодні 1 серпня обіцяє ясну погоду;

туман на світанку означає, що день буде ясним і приємним;

якщо вранці немає роси – літо завершиться спекотно й без опадів;

якщо з самого ранку йде дощ – осінь буде холодною;

затяжний дощ підказує, що зима буде теплою та м’якою;

коли грім звучить глухо – погіршення погоди буде нетривалим;

спекотний день свідчить про теплу погоду аж до зими;

сильний вітер на 1 серпня – ознака сніжної та морозної зими,

натомість тиша й ясне небо цього дня віщують довгу суху осінь;

похмура погода – прикмета суворої та тривалої зими.