27.05.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні зірки обіцяють вам життєву силу та гарне самопочуття. Це вдалий день для спілкування, нових знайомств і приємного проведення часу з близькими.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День наділяє Овна чималим зарядом бадьорості, енергії та сил. Можливо, вставши з ліжка, він цього й не відчує, але достатньо йому випити чашку кави та прийняти контрастний душ, як життя заграє яскравими барвами! Зірки радять Овну приділити час гартуванню та навантаженням на свій організм. Порадуйте себе пробіжкою, фітнесом або походом в басейн. А заразом – таким тонізуючим видом спорту, як стрілянина очима на адресу осіб протилежної статі.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю слід бути обережнішим: можливий гострий конфлікт! Телець буде налаштований по-бойовому, нервово та непримиренно реагуючи на все, що відбувається довкола. Через це між ним і оточуючими можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко! Щоб не наробити справ, про які потім доведеться шкодувати, Тельцю варто направити свою енергію в якесь корисне русло. Щось на кшталт «дрів на місяць наколоти, на рік кави намолоти» тощо. Після таких трудових подвигів йому буде не до сварок!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Настрій Близнюків може штормити, показуючи то мінус, то плюс. Гнів, радість, смуток, байдужість, прихильність, несподівана симпатія – будь-які кольори та відтінки емоцій можуть змінюватися з небаченою швидкістю. Якісь із них будуть викликані зовнішніми подіями, інші – переживаннями самих Близнюків. Щоб не стати слухняною іграшкою своїх почуттів, Близнюкам необхідно контролювати емоції. Ну, чи хоча б намагатися.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак здатний витратити день на дрібниці – проте йому самому вони дрібницями здаватися не будуть. Зірки схиляють його до того, щоб перебільшувати важливість будь-якої дії та будь-якого слова, тобто у всьому робити з мухи слона! Це непогано в роботі, однак у спілкуванні екзальтованість Рака може виводити оточуючих із себе. Спробуйте ставитись до всього з часткою гумору, інакше могутні емоції просто розірвуть вас зсередини!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має бути готовим до того, що люди навколо звертатимуть на нього підвищену увагу. Серед цих людей можуть виявитися і дуже важливі персони, від яких у житті та кар'єрі Лева багато залежить. Знаючи про це, Лев повинен постаратися у будь-якій ситуації показати себе з найкращого боку. Але навіть якщо це не вдасться, то не біда. Головне, будьте впевнені у собі, і ваша залізна впевненість передасться всім!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві необхідно стримуватися, щоб у спілкуванні з близькими людьми не перегнути ціпок! День схиляє її до запальності та загостреного самолюбства, завдяки чому Діва здатна побачити конфлікт навіть там, де його й близько немає. Там же, де він є, Діва старанно роздмухує його до краю: її здатність тиснути на найболючіші точки на висоті. Тільки велике питання – чи принесе така перемога задоволення самій Діві? Навряд чи. А якщо так, то чи варто взагалі воювати?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть відчути сильну потяг до всього нового і незвіданого! Звичні речі викликатимуть у них нудьгу, а ось пристрасть до нових місць, нових знань, нових людей загостриться до краю. Щоб задовольнити цей дослідницький свербіж, Терезам необхідно хоча б у чомусь вийти за рамки повсякденного. Нехай це буде «лише» прогулянка новою вулицею, нова книга або нова страва в меню – повірте, воно того варте!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде схильний смітити грішми! Навіть якщо він зазвичай обережно ставиться до витрат, його економність дасть збій, поступившись місцем щедрості і нерозсудливості. Особливо щедрим Скорпіон здатний бути до тих, хто йому дорогий, – він просто не в змозі ні в чому відмовити! Втім, чому б іноді й не піддатися такому безтурботному пориву? Затягнути тугіше пояси можна і потім. Скорпіон повинен слідувати за своїм серцем - але тільки в межах розумного, звісно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде чарівний подвійно: по-перше, у своїх власних очах, і по-друге – в очах оточуючих, яким передасться його надзвичайна впевненість у собі! Харизма Стрільця допомагатиме йому і на роботі, і вдома, і у спілкуванні з людьми. Головне, не перегинати ціпок і не заноситися: якщо оточуючі побачать, що Стрілець дивиться на них зверху вниз, його перевага випарується як дим, перетворившись на непробачний недолік.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг матиме особливий магнетизм, навіть проти волі привертаючи увагу оточуючих до себе. Для цього йому не доведеться щось особливе говорити чи робити – його мовчання може виявитися не менш інтригуючим, ніж його слова. Зірки радять Козерогу використати це у своїх інтересах. Заведіть знайомство з потрібними людьми, забезпечте підтримку в якійсь справі. Або просто закрутіть голову комусь однією лише усмішкою і пильним поглядом у вічі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Мозок Водолія відкритий для нових ідей, а серце – для екстремальних емоцій! Це чудовий день для того, щоб вийти зі звичної «зони комфорту» і спробувати щось нове та гостре. Ніщо не буде розбурхувати кров Водолія сильніше, ніж балансування на межі звичного та незвичного, дозволеного та недозволеного. Флірт із незнайомцем? Неочікувана пропозиція? Екстремальний спорт? Чому б і ні? Все, що не заборонено, хоч би раз у житті треба спробувати!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Весь день у душі Риб може визрівати напругу та невдоволення. Оточуючі виводитимуть їх із себе своєю неорганізованістю, а події – раз у раз виходити з-під контролю. При цьому не обов'язково це завдасть Рибам якоїсь реальної шкоди. Їх здатний дратувати вже сам факт того, що все йде "неправильно", "не за планом". По-справжньому розрядити напругу Риб здатний лише сильний емоційний сплеск. Будь-який – чи то банальний спалах гніву, чи вир любовних пристрастей.