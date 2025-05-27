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27.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 травня

Протягом усього понеділка в Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадiв.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.

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Народні прикмети

  • рясна роса на траві – день буде сонячним;
  • вранці задушливе повітря — буде негода;
  • ясна погода, але на землі повзають черв'яки — до грози;
  • ліс шумить без вітру — чекайте на дощ найближчим часом;
  • від квітів жимолості не відчувається запаху — до засухи;
  • якщо помітили в небі стрижів, то останні дні травня будуть спекотними;
  • якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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