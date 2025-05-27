Прогноз погоди у Харкові на 27 травня

Протягом усього понеділка в Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
27 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадiв.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.
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Сьогодні зірки обіцяють вам життєву силу та гарне самопочуття. Це вдалий день для спілкування, нових знайомств і приємного проведення часу з близькими.
Протягом усього понеділка в Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується.
З 2025 рорку 27 травня відзначаєтьося День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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