Прогноз погоди у Харкові на 29 квітня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 квітня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів.
Вітер північно–східний, 7–12 м/с; вдень місцями пориви, 15–20 м/с.
Температура повітря: вночі 8–13° тепла, вдень 16–21°.
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Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу. Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.
День обіцяє багато емоцій і бажання вчити інших. Краще спрямувати енергію на організаційні справи вдома або на роботі.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щороку 29 квітня у світі відзначають День танцю.
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