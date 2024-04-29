29.04.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 квітня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 квітня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів.

Вітер північно–східний, 7–12 м/с; вдень місцями пориви, 15–20 м/с.

Температура повітря: вночі 8–13° тепла, вдень 16–21°.

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Народні прикмети

Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу. Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.

Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу.

Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.

Наші пращури дивилися, який сьогодні день: погода вказує, що весь травень таким буде.

Також примітили: "Якщо ярки заграють і знову замерзнуть – чекай перешкоди на врожай".