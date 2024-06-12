12.06.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 12 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Інтуїція та творчий потенціал досягнуть свого піку. День передбачає пасивність, але за правильної волі можна досягти високих результатів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День у Овна обіцяє складатися надзвичайно вдало, будь-які справи в його руках будуть сперечатися. Овен здатний здивувати оточуючих як своєю енергійністю, і підвищеною кмітливістю. Іншими словами, день настільки сприятливий, що було б нерозумно витратити його на дрібниці. Вам під силу взятися за справді великі справи!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Навіть ті Тільці, які не страждають зайвою любов'ю до філософії, можуть відчути дивний і нестримний потяг до цієї науки струсу повітря мовою. Ідеї, які приходитимуть Тельцю на думку, здаватимуться йому блискучими та цікавими. Проте вже через пару днів вони, швидше за все, здадуться йому повною нісенітницею. Або, у кращому разі, марною грою розуму.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

На думку Близнюків можуть спасти цікаві думки про те, як найкращим чином і без зайвих зусиль поліпшити своє матеріальне становище. Не факт, що ці плани вдасться одразу ж здійснити, але запам'ятати чи навіть записати їх у золотий зошит обов'язково варто. Настане час, і вони можуть обернутися дуже суттєвим прибутком. А от щодо любові, то тут Близнюкам багато думати шкідливо. Найкраще діяти.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак відчує у собі дивовижну здатність вирішувати будь-які складні завдання максимально простим та ефективним способом. Ну а якщо вирішити складне завдання не вийде відразу, Рак просто вважає за краще переступити через неї, щоб рухатися далі. Можливо, це не зовсім правильно з погляду математики, зате з погляду ефективності – цілком.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День у Лева буде підпорядкований чіткому розпорядку, не припускаючи особливих потрясінь. Взагалі цей день буде схожий на схему, старанно викреслену під лінійку: навряд чи якісь обставини завадять вашим наміченим справам та планам. У той же час, нудним день теж не обіцяє. Щось цікаве станеться обов'язково!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Навколишнім може здаватися, що Діва розуміє і несе несусвітну нісенітницю. Більше того, іноді це здаватиметься і самій Діві! Тим часом раціональних зерен у її міркуваннях буде досить багато. Просто саме Діва буде схильна все ускладнювати і формулювати свої думки надмірно витіювато.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Весь день у Терезів може піти на обмірковування різноманітних ідей і планів. Плани можуть бути різними, починаючи від думок щодо перебудови будинку і закінчуючи ідеями щодо перебудови Всесвіту. Деякі з них виглядатимуть вражаюче, проте на їхню реалізацію часу все одно не залишиться. Може, воно й на краще?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Найкращим рішенням для Скорпіона буде зайнятися чимось інтелектуально корисним. Принаймні, саме це виходитиме у вас найкраще. Та й насолоди від таких занять буде чимало. Якщо ліньки вирішувати завдання або читати розумні книги, можна просто сходити в музей, на якусь екскурсію або хоча б по Вікіпедії поблукати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ніщо так не дратуватиме Стрільця, як великі істини, озвучені будь-ким! Будь-яка банальщина виглядатиме в його очах недоречною та дурною. Навколишні ж, на думку Стрільця, як на зло, постійно балансуватимуть між дурістю і банальністю. Так недовго й віру в людство втратити! Єдине, що наповнюватиме Стрільця оптимізмом, то це його власний інтелект. Ну а якщо оточуючі з цим не згодні, це їхні проблеми.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Головний секрет успіху Козерога криється у простоті! Шкода тільки, що сам Козеріг буде схильний думати інакше, ризикуючи захопитися надмірно складними схемами та планами. Взагалі будь-яке питання Козеріг ускладнюватиме настільки, що ризикує заблукати у власних думках. Користі від цього не буде жодної. Ну а головне, не потрібно шукати складних пояснень поведінці оточуючих - повірте, все набагато простіше, ніж здається!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може відчути в собі незрозумілу любов до математики. Завдання, які в інший день здалися б йому нудними і викликають позіхання, будуть не тільки вирішуватись легше звичайного, а й приносити інтелектуальне задоволення. Можливо, ви й не здобуєте слави великого математика, але зайнятися чимось розумово-корисним явно не завадить! Хоча б на рівні розгадування кросворду.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Якщо у Риб є бажання зміцнити свої позиції і покращити свій імідж в очах оточуючих (у тому числі в очах протилежної статі), то цього найлегше досягти, звернувшись до висот філософії. Спробуйте у розмові блиснути своєю ерудицією. Можна, наприклад, здивувати оточуючих вдалою цитатою з Коельо або Канта, а ще краще - з якогось маловідомого, але пафосного філософа (поріться у Вікіпедії). Зараз як ніколи потрібний інтелект!