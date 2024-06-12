    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 червня
12.06.2024  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 12 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дрібний дощ.

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 червня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 18 - 20°, вдень 28 - 30°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • багато білок в лісі — до дощового літа;
  • ластівки високо літають — дощу не буде;
  • туман і роса увечері — найближчими днями чекайте на ясну погоду;
  • хмари білого кольору — можливий град.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 червня 10.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 червня 09.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 9 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 