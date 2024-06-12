12.06.2024 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 12 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 червня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 18 - 20°, вдень 28 - 30°.

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Народні прикмети

багато білок в лісі — до дощового літа;

ластівки високо літають — дощу не буде;

туман і роса увечері — найближчими днями чекайте на ясну погоду;

хмари білого кольору — можливий град.