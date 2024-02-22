22.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 22 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Там, де раніше можливі були серйозні суперечки, зазвичай вдається знайти шлях до вирішення проблем за допомогою гумору або вигідних умов, які задовольняють обидві сторони.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Протягом дня Овен буде небайдужим до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Овен зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Овен не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує розтратити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець не рватиметься на перші ролі, проте йому чудово вдасться проявити себе на других! Особливо добре Тельцю вдасться діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Телець повинен чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для нього!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Чудовий день для того, щоб Близнюки зав'язали корисне знайомство. Їхня комунікабельність і креативність на висоті, вони сповнені цікавих ідей і зуміють донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Близнюкам може дати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Близнюки можуть зустріти людину, знайомство з якою вплине на їхню подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки наполегливо радять Раку зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Рака, чи про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій у розряд першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це, Рак зробить перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе йому просунутися вперед! Можливо, йому вдасться випадково почути те, що не призначалося для його вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям, Лев може отримати в руки ключ, який відкриває двері до нових досягнень та успіхів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві варто подумати над тим, що саме останнім часом вона робила не так, де зробила помилку. День наділяє її не лише самокритичністю, а й здатністю подивитися на себе збоку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, в якихось речах Діва поквапилась, збилася зі шляху чи просто не довела справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У якомусь питанні від Терезів може знадобитися зробити вибір, і їм буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Терезам поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє їх у спину, Терезам не варто йти в неї на поводі. Нехай рішення добре дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Терези думають, з'явиться ще й третій варіант?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Хоч би який досвід Скорпіон мав, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Можливо, йому необхідно буде проконсультуватися з кимось більш досвідченим або начальство візьме Скорпіона під свій особистий контроль. А може, Скорпіон почерпне потрібні йому для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, йому варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки пропонують Стрільцеві задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Стрільця увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Стрілець виявить, що на своєму місці він уже досяг «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У будь-якому разі йому не заважає подумати над тим, як кардинально змінити ситуацію на краще, бо цього дня його інтелект обіцяє досягти свого піку.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогові в жодному разі не варто змішувати особисті відносини та роботу, хоча ситуація його до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Козерога попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а може навіть спробує втягнути Козерога в якісь справи з використанням його службового становища. Зірки кажуть, що робити цього не слід, інакше Козеріг шкодуватиме. У найкращому разі він нашкодить роботі чи дружбі, у гіршому – і тому, й іншому.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію протягом дня неодноразово доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у нього раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи збігатиметься з думкою Водолія, що може часом його пригнічувати. Однак тут зірки радять Водолію поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День вимагатиме від Риб таких якостей, як точність ізібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Риб лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих більше, ніж слова Риб: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Риби хочуть, щоб їх помітили та оцінили, їм варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.