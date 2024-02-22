Прогноз погоди у Харкові на 22 лютого

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дощем.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Опади (сніг, мокрий сніг). Слабка хуртовина, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер південний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 1–3° тепла.
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Там, де раніше можливі були серйозні суперечки, зазвичай вдається знайти шлях до вирішення проблем за допомогою гумору або вигідних умов, які задовольняють обидві сторони.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дощем.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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