22.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 лютого

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дощем.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Опади (сніг, мокрий сніг). Слабка хуртовина, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 1–3° тепла.

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Народні прикмети

Якщо до дерев липне сніг, варто чекати на потепління.

Гілки дерев зігнулися під вагою снігу – буде добрий урожай.

Вважається, що мороз цього дня віщує потепління, після якого великих заморозків уже не буде.

З цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі. Була традиція збирати різне насіння, виставляти його на три ранкові зорі на мороз, а потім відкладати зерна до посівної. Вважалося, що тоді рослини стійкіші до температурних коливань.