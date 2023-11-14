14.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну варто уважно прислухатися до того, що говорять довкола: з розмов оточуючих він може дізнатися про щось цікаве для себе – наприклад, інформацію чи цінну ідею. Крім того, зірки говорять про те, що Овну не слід нехтувати порадами або тим більше відкидати запропоновану допомогу - саме вони допоможуть йому досягти успіху. Іншими словами, ключ до успіху Овна – це не стільки його особисті зусилля, скільки допомога та сприяння людей, що знаходяться поруч.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може миттєво спалахнути інтересом до чогось, а також сам здатний заразити емоціями оточуючих! Можливо, саме у нього виникне нове хобі чи романтичне знайомство, а можливо, Телець сам стане натхненником якогось проекту. День наділяє його підвищеною допитливістю: Телець здатний згорнути гори, аби задовольнити інтерес, що виник! Щоправда, зірки попереджають його про те, що сьогоднішні захоплення навряд чи виявляться стійкими – якщо їх не підживлювати, вони можуть швидко згаснути.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки надають Близнюкам хороші можливості у справах, пов'язаних із розумовою працею, обмірковуванням та плануванням. День не дуже вдалий для того, щоб почати втілювати ідеї в життя, але для того, щоб їх генерувати, підходить ідеально! Плани, продумані Близнюками, виявляться слушними і мають добрі шанси на успіх. Тож Близнюкам не варто навіть уві сні розлучатися з блокнотом і ручкою – а раптом їх осяє геніальна думка?

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку просто протипоказано сидіти на одному місці! Життя вимагає від нього нових подій, емоцій, вражень і якнайбільше адреналіну в крові! Зірки радять Раку не стримувати свою потяг до двох речей: до руху та спілкування. Заняття фітнесом, шопінг, ранкова пробіжка, нові знайомства – все це просто життєво необхідне йому. Можливо, Раку захочеться полоскотати свої нерви екстремальними видами спорту чи фліртом із незнайомцем. Чому б і ні? Головне, не втрачати контроль над ситуацією та над собою.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева можуть виникнути розбіжності з оточуючими. Навіть із друзями та близькими йому буде нелегко порозумітися. Причиною може стати категоричність Лева та небажання йти на компроміс. Втім, навіть якщо це не так, Леву варто виявити чудеса терпіння та дипломатії. Зрештою, якщо суперечка не важлива, то чому б і не поступитися? Це краще, ніж весь день провести у безплідному класичному з'ясуванні: «Хто винен?» і що робити?".

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ситуація може поставити Діву перед вибором, і їй доведеться болісно вирішувати, що зробити чи як вчинити. Вибір може стосуватися і робочих проектів, і покупок, і особистого життя Діви; можливо навіть її майбутнього життя або серцевих відносин. Головне, що зробивши цей вибір, Діві доведеться забути про інші варіанти, тому зірки закликають її ретельно зважити всі «за» і «проти». Втім, правило успішного вибору просте: серце підкаже Діві, що робити, а розум – чого не робити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів розум із серцем буде не в ладу: бажання будуть наполегливо тягнути їх в один бік, а логіка та факти – зовсім в інший. Якщо таке станеться, зірки радять Терезам не поспішати: швидше за все, щоб вони не вибрали, рішення виявиться неправильним. Справжнє рішення має бути прийняте і серцем, і розумом, якщо ж Терези не відчувають у собі впевненості, значить, варто пошукати інші варіанти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День надає Скорпіонові гарні можливості скрізь, де життя б'є ключем і де Скорпіон зможе зав'язати нові знайомства! День наділяє його комунікабельністю та легкістю у спілкуванні, так що зірки радять Скорпіонові обов'язково вибратися у світ – відвідати якийсь захід, посидіти у кафе чи просто сходити у гості. У світській розмові Скорпіон зможе показати себе у всій красі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець не буде налаштований займатися рутинною роботою: у його голові шумітиме вітер далеких мандрівок. Зірки радять йому поєднати приємне з корисним, зайнявшись плануванням своєї відпустки, навіть якщо ще далеко. Перегляд туристичних сайтів дозволить Стрільцю вирватися з задушливого будинку чи офісу, подумки перенісшись у прекрасне далеко. Це подарує йому виразну мету на майбутнє, потужний позитивний заряд і дозволить змиритися з буденною реальністю.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Найкраще Козеріг почуватиметься далеко від дому. День не схиляє його до того, щоб займатися роботою у тиші кабінету чи домашніх стін. Навпаки, Козерогу потрібно внести у своє життя якнайбільше різноманітності, побувавши там, де він ще не бував, і обзавівшись новими враженнями. Прогулянка парком, романтичне знайомство, погляд у вікно електрички або в ілюмінатор літака – все це загострить почуття Козерога, як у дитинстві, повернувши яскравість фарб та вміння жити «тут і зараз».

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки радять Водолію провести якомога більше часу поза домом, наприклад, організувати дружню вечірку в кафе, поїхати на природу, кіно, цирк. Подолавши свою інертність, Водолій не пошкодує – він має шанс чудово провести час та зав'язати цікаві знайомства. Настав час розфарбувати похмурі будні! Водолію слід пам'ятати про те, що хороший день - це відступ від буденних правил: він не починається з будильника і не закінчується телевізором.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Є ймовірність того, що відносини Риб піддадуться перевірці на міцність. Це може торкнутися і робочих контактів, і відносин із близькими людьми. День провокуватиме конфліктні ситуації, і якщо Риби захочуть обійти гострі кути, їм доведеться проявити всі свої дипломатичні здібності. Зірки попереджають Риб про те, що хоч би як їм хотілося покритикувати оточуючих, робити цього в жодному разі не варто, інакше результат їх засмутить.