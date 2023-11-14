Прогноз погоди у Харкові на 14 листопада

Вранці у Харкові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ввечері очікується дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці слабкий туман. Вдень дощ.
Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 1 - 3° тепла, вдень 7 - 9° тепла.
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Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
Вранці у Харкові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ввечері очікується дощ.
14 листопада можна назвати днем «медичних» свят – сьогодні відзначаються Всесвітній день боротьби з діабетом та Міжнародний день логопеда.
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