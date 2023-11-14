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14.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 листопада

Вранці у Харкові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ввечері очікується дощ.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці слабкий туман. Вдень дощ.

Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 1 - 3° тепла, вдень 7 - 9° тепла.

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Народні прикмети

  • 14 листопада вважається початком зими та перших морозів.
  • Якщо сьогодні дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня.
  • А якщо випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом.
  • Теплий день віщує пізню та теплу зиму.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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