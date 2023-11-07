07.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 листопада

Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 5 - 7° тепла, вдень 11 - 13° тепла.

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Народні прикмети

Наші пращури звернули увагу на те, що вранці цього дня “або дощем заливає, або снігом замітає”, також можливий і туман.

Зірки світять тьмяно — день буде непогожим.

Якщо цього дня сухо, то майбутня зима буде морозною і з хуртовиною.

Якщо випало багато снігу, то наступного року буде добрий урожай зернових.

У минулі часи казали, що “в листопаді схід сонця з заходом серед дня зустрічаються”.