Прогноз погоди у Харкові на 7 листопада

Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 5 - 7° тепла, вдень 11 - 13° тепла.
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Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
7 листопада у світі відзначають зовсім незвичайне свято — День малювання на запітнілому склі.
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