28.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі південний, 7 - 12 м/с; вранці та вдень західний, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 15 - 17°.



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