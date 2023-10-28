Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер вночі південний, 7 - 12 м/с; вранці та вдень західний, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 15 - 17°.
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Сьогодні легше звичайного даватимуться точні науки, розумова праця і будь-яка інша робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
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