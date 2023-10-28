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28.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями.  Вночі та вранці дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі південний, 7 - 12 м/с; вранці та вдень західний, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 15 - 17°.

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Народні прикмети

  • Наші пращури помітили: з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні.
  • Ясне блакитне небо сьогодні віщує покращення погоди.
  • Якщо з'явилися комари, то зима буде пізня і м'яка.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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