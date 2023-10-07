Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня

День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 жовтня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.
Вітер південно-західний, 7–12 м/с; вдень пориви, 17–22 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0–5°, вдень 14–16°.
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Логіці – так, романтиці – ні. На жаль, але події дня не припускають чуттєвих та емоційних вчинків. Зате хороші для упорядкування.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.
Сьогодні в Україні та по всьому світу відзначається День "Ти для мене важливий".
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