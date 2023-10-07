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07.10.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня

День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 жовтня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с; вдень пориви, 17–22 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0–5°, вдень 14–16°.

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Народні прикмети

  • Ранній світанок та яскраве сонце в цей день віщують швидку зміну погоди.
  • З цього дня ночі стають все темнішими, день зменшується "кінськими кроками".
  • Щоб дізнатись про майбутню зиму, спостерігали за дубом: якщо на ньому багато жолудів – до теплої зими й "хлібного" літа.
  • Якщо 7 жовтня гримить грім, це обіцяє теплу зиму.
  • А от якщо птахи літають низько над землею, то зима буде ранньою та холодною.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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