07.10.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Логіці – так, романтиці – ні. На жаль, але події дня не припускають чуттєвих та емоційних вчинків. Зате хороші для упорядкування.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Готуйтеся до того, що у деяких ситуаціях перед вами буде поставлено вибір. І хоч би який бік ви вибрали - на 100 відсотків не виграєте. Приготуйтеся швидко прораховувати варіанти, за яких плюсів виявиться більше.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Хаос стане вашим найлютішим ворогом - внутрішній перфекціоніст змушуватиме боротися з безладом у будь-яких сферах життя. Знайдіть час, щоб відволіктися від текучки і упорядкувати думки і плани. Ну чи хоча б вилизати до блиску свою зону комфорту.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Кажуть, сміливість міста бере, а вам сьогодні ідеальний час представити свої амбітні плани оточуючим. Зірок обіцяють заохотити рішучі кроки, спрямовані на зміцнення вашого статусу.

Рак (22 червня – 23 липня)

Якщо відчуваєте, то застрягли і не в змозі впоратися з якоюсь проблемою, не варто надриватися. Просто вам необхідно взяти тайм-аут і перейти на інші завдання. А підсвідомість у потрібний момент сама видасть шляхи розв'язання.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Сьогодні ваш мозок працюватиме швидко і чітко, знаходячи витончені шляхи для вирішення завдань, уважно прислухатися до чужих ідей, а також генерувати власні. Скористайтеся цим, щоб переробити купу справ, а заразом і зміцнити свій авторитет у власних очах.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Небажання ризикувати грошима принесе як зиск, так і шкоду. З одного боку, ви зможете уникнути непотрібних витрат, з іншого – проґавте фінансовий прибуток. У будь-якому випадку займіться особистою бухгалтерією - сьогодні від вас не вкриється жодна каверза.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні ви схильні ставити справи вище за власні потреби. Щира старанність приверне увагу вищого начальства і згодом може обернутися приємними бонусами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Маніпулюйте цифрами та фактами, роблячи правильні висновки. Вміння проникати в саму суть, помічаючи всі деталі, допоможе справити враження на оточуючих навіть у питаннях, які не належать до вашої компетенції.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Сьогодні зірки не радять братися за важливі проекти – є велика можливість їх провалити. Це стосується операцій, переговорів, великих грошових витрат. Нічого не вдієш, краще вже перенести запуск проекту на день, ніж потім розхльобувати наслідки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У всьому, за що б сьогодні не бралися, ви схильні до останнього стояти на своєму. Можливо, в якихось випадках його впертість буде виправданим, проте далеко не завжди. Не переплутайте впевненість із самовпевненістю.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Присвятіть день налагодженню стосунків з оточуючими, особливо з близькими людьми. Якщо між вами є невирішені питання, найкраще порушити цю делікатну тему сьогодні.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки категорично не радять обговорювати якесь важливе для вас питання – найкращою тактикою покладатиметься тільки на себе та триматиме плани в секреті. А у переговорах більше слухати, ніж говорити.