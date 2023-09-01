Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.
Які рішення Овен не приймав би, керуватися при цьому він буде не логікою, а інтуїцією: логіка не дозволить Овну точно зрозуміти, що треба робити, а що ні. А ось голос інтуїції у Овна буде особливо гучним. Завдяки йому вночі Овен може бачити яскраві сни, а вдень – чути підказки своєї підсвідомості. Зірки радять йому не ігнорувати свій внутрішній голос – його поради допоможуть Овну тонко відчувати момент та діяти у правильному ключі.
У відносинах Тельця з близькою людиною може виникнути напруженість. Можливо, йому відкриються якісь несподівані факти його біографії чи негативні риси. А може, Телець просто буде надто вимогливим до всіх, хто перебуває з ним поруч, а в спірних питаннях не налаштований на компроміс. Зірки радять йому добре зважити всі «за» і «проти»: чи варто нагнітати напруженість і роздмухувати з мухи слона? Звичайно, роздратування і гнів ніколи не бувають без причини, ось тільки ця причина рідко буває переконлива.
Зірки радять Близнюкам вільний час провести там, де життя б'є ключем, щоби як слід повеселитися! Куди саме податися, залежить від їхнього смаку: комусь подобається театр, а хтось віддасть перевагу походу на рок-концерт, на пафосну вечірку чи в кіно. Головне, щоб Близнюки поринули у вир спілкування: всі свої можливості вони зустрінуть саме там. Комунікабельність Близнюків допоможе їм піднести себе у найвигіднішому світлі та зав'язати цікаві (і перспективні) знайомства.
Рак буде налаштований насолоджуватися життям, як справжній епікурій! День не схиляє його до того, щоб комусь щось доводити чи кудись поспішати. Навпаки, Рак буде налаштований за будь-яку справу братися неспішно, а якщо можливо – і зовсім його відкласти. Зірки радять Раку присвятити цей день собі, а також рідним та друзям. Можна влаштувати дружню вечірку, вибратися кудись у театр чи кафе. Рак зуміє оцінити прекрасне у всіх його проявах, чи то гарний спектакль, тепло дружнього спілкування, музика, кохання чи смачна їжа.
У справах Лев почуватиметься не найкращим чином, аж до того, що його може час від часу хилити в сон. Однак зірки обіцяють, що якщо він подолає апатію, то не пошкодує! День надасть йому цікаві можливості, скористатися якими Лев зможе тільки якщо повністю увійде в робочий ритм. Не виключено, що ці можливості будуть пов'язані з інформаційними потоками – від інтернету та книг до розмов, пліток та чуток. Так що Леву варто тримати вуха відкритими, а ось рот на замку - сказавши щось не подумавши, він ризикує собі нашкодити.
Фінансові справи Діви впевнено підуть угору! Можливо, протягом дня їй надійде цікава пропозиція або хтось із знайомих віддасть борг; можливо, начальство вирішить підвищити їй зарплату або Діві спаде на думку чудова ідея, як розбагатіти. Так чи інакше, Діві варто уважно розглядати будь-які фінансові ідеї, що приходять до неї, і можливості – навіть якщо на перший погляд вони здадуться дивними.
Головною рисою Терезів може стати спонтанність: їхній настрій стабільним не назвеш! З одного боку, Терези можуть нервувати і дратуватися на людей, які потрапили їм під гарячу руку, з іншого ж – здатні на великодушний вчинок чи інший несподіваний крок. Більше того, не тільки вчинки, а й почуття Терезів можуть бути непідвладними логіці. Протягом дня в них здатна раптом прокинутися дружня симпатія до когось чи спалахнути кохання.
Скорпіону варто підкоритися перебігу обставин: він може опинитися в ситуації, коли буде безсилим щось зробити. Наприклад, у нього перехоплять ініціативу чи не прислухаються до його думки, а може, Скорпіон просто не зможе вплинути на події… Якщо щось подібне станеться, зірки радять Скорпіонові змиритися і покластися на волю долі. Плисти за течією – наймудріше, що може зробити.
Непередбачуваний день, коли успішно добиватися свого Стрілець може нестандартними методами! Якщо у якійсь із сфер свого життя Стрілець запланував зміни, сміливий крок чи експеримент, у цей день він може спробувати. Навіть не надто надійні проекти, що вимагають частки авантюризму, можуть зненацька «вистрілити» просто в «десятку»! Крім того, гороскоп дуже сприятливий для кохання – цього дня Стрілець здатний приємно здивувати свого партнера.
На перший план у гороскопі Козерога обіцяють вийти лідерські та організаторські задатки. Навколишні самі тягнуться до нього, Козерога ж залишиться тільки вести їх за собою, спрямовуючи і надихаючи. У колі сім'ї та друзів Козеріг здатний організувати пікнік чи веселу вечірку, а у сферах, пов'язаних із роботою та кар'єрою, – вигідно проявити себе, продемонструвавши організаторський талант колегам та начальству. Це хороша можливість для нього зробити хороший крок кар'єрними сходами.
Зірки обіцяють Водолію день несподіванок та відкриттів! Події можуть змусити його змінити свою думку в якомусь питанні або хтось із оточуючих зможе його здивувати. Не виключено, що людина, про яку Водолій вже склав свою думку, постане перед нею в несподіваному амплуа. Або Водолій і сам зробить щось екстраординарне – таке, чого від нього ніхто не очікував. Що ж, життя куди цікавіше наших уявлень про нього, і Водолій матиме шанс у цьому переконатися.
У життя Риб можуть увірватися події чи новини, які здатні багато що змінити. Не обов'язково йдеться про новини зі знаком «плюс» або «мінус» – це може бути все що завгодно: і подорож, і зустріч, і знайомство, і почуття, що раптово спалахнули, і пропозиція про нову роботу. Зірки попереджають Риб про те, що не варто пускати ситуацію на самоплив. Їм необхідно в будь-якому питанні прийняти свідоме, виважене рішення, адже події можуть виявитися поворотними, зустрічі – доленосними, а почуття – на все життя.
Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.
Протягом усього дня від ранку до вечора небо над Харковом буде прикрите хмарами. Опадів не передбачається.
Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.
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