01.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 вересня

Протягом усього дня від ранку до вечора небо над Харковом буде прикрите хмарами. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний з переходом вдень на південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 15–17°С, вдень 28–30°С.

Народні прикмети

Якщо вранці стелиться туман, майбутня зима буде сніговою.

Наші пращури підмітили: якщо 1 вересня дме вітер з півночі – до холодної осені, а з півдня – до теплої.

Південний вітер віщує хороший урожай вівса.

Дерева поступово набувають осіннього забарвлення: жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини.

З цього часу можливі заморозки на ґрунті.