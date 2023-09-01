Прогноз погоди у Харкові на 1 вересня

Протягом усього дня від ранку до вечора небо над Харковом буде прикрите хмарами. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ.
Вітер південно-східний з переходом вдень на південно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 15–17°С, вдень 28–30°С.
Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.
Протягом усього дня від ранку до вечора небо над Харковом буде прикрите хмарами. Опадів не передбачається.
Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.
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