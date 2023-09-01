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01.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 вересня

Протягом усього дня від ранку до вечора небо над Харковом буде прикрите хмарами. Опадів не передбачається.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний з переходом вдень на південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 15–17°С, вдень 28–30°С.

Народні прикмети

  • Якщо вранці стелиться туман, майбутня зима буде сніговою.
  • Наші пращури підмітили: якщо 1 вересня дме вітер з півночі – до холодної осені, а з півдня – до теплої.
  • Південний вітер віщує хороший урожай вівса.
  • Дерева поступово набувають осіннього забарвлення: жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини.
  • З цього часу можливі заморозки на ґрунті.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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