Прогноз погоди у Харкові на 8 серпня

У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
8 серпня очікується иінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря дещо знизиться: вночі 16 - 18°, вдень 27 - 29°..
У минулі часи помітили, золотавий колір зорі й фіолетове забарвлення горизонту – до хорошої погоди.
День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
8 серпня Україна святкує День військ зв'язку.
влажность:
давление:
ветер: