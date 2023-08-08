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08.08.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 8 серпня

У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.


РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 

8 серпня очікується иінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.   

Температура повітря дещо знизиться: вночі 16 - 18°, вдень 27 - 29°..

Народні прикмети

У минулі часи помітили, золотавий колір зорі й фіолетове забарвлення горизонту – до хорошої погоди.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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