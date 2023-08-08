08.08.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Організаторські здібності Овна досягнуть величезних висот! Його жовта майка лідера буде видно здалеку, спонукаючи оточуючих слідувати за ним. Можливо, ситуація довірить турботам Овна групу людей або він сам візьме відповідальність на себе за якусь громадську справу. З будь-яким подібним заходом Овен впорається легко: він сповнений енергії, ясно бачить мету і не проти кимось покомандувати!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельця постійно відволікатимуть домашні турботи – не лише миттєві, а й ті, які давно накопичилися і вимагають рішення. Крім того, близькі можуть намагатися навперебій заволодіти його увагою, вимагаючи від Тельця допомоги, розуміння та підтримки. Оскільки розірватися Телець не в змозі, йому доведеться розставляти пріоритети, прямо на ходу вирішуючи, яка зі справ важливіша і хто з оточуючих по-справжньому потребує її.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки матимуть неймовірний дар переконання, причиною чого стане їхня послідовність і логічність. Вони будуть здатні крок за кроком переконати будь-кого: вовка в тому, що капуста корисна для здоров'я, донжуана – на користь вірності, і навіть власне начальство – в тому, що Близнюкам необхідно підвищити зарплату. А от у колі друзів розсудливість Близнюків може бути помилково названа занудством і стати мішенню для жартів!

Рак (22 червня – 23 липня)

Чудовий день для того, щоб Рак присвятив його своїм фінансам. Несподівано в ньому може прокинутися талант бухгалтера, дозволивши досконало підбити рахунок своїм доходам і витратам. Навіть якщо Рак раптом виявить, що з його банківським рахунком щось не так, він зможе виправити ситуацію, обернувши справу до своєї вигоди. Якщо ж з грошима все гаразд, Рак не зменшуватиме їх кількість – він налаштований економити.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має бути готовим до того, що будь-які свої рішення, ідеї чи проекти йому доведеться як слід обґрунтувати! Навколишні не будуть схильні вірити на слово, і навіть заразливі емоції Лева чи його ораторська майстерність не дадуть бажаного ефекту. Рецепт успіху для Лева – логіка і лише логіка. Йому доведеться підготувати щось подібне до презентації, щоб пояснити крок за кроком свою думку і переконати оточуючих у правильності будь-яких своїх слів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Спостережливість і проникливість Діви можуть досягти висот, про які вона не підозрювала! Її інтуїція та логіка працюватимуть однаково чітко, дозволяючи Діві проникати в суть речей і робити правильні висновки, як Шерлок Холмс, буквально на порожньому місці. У результаті людям навколо може здаватися, що Діва читає їхні думки! Сама ж вона здатна ненароком дізнатися пару-трійку фактів про оточуючих, які вони намагалися приховати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Відносини Терезів з оточуючими можуть бути вкрай заплутаними. А все через те, що про ту саму людину інтуїція може говорити їм одне, а логіка і факти – зовсім інше. Щоб Терези остаточно не втратили орієнтири, їм слід прислухатися насамперед до голосу свого серця. Воно підкаже їм, хто друг, а хто лише намагається їм здаватися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде стурбований діловими питаннями - аж до того, що якщо щось виходить з-під його контролю, він може сприйняти це як особисту образу! Загалом емоційна та надто гостра реакція на практичні завдання ризикує стати «візитною карткою» цього дня. Особливо якщо Скорпіонові здасться, що оточуючі відлиняють від своїх обов'язків – він не дозволить нікому стати гальмом на шляху його прогресу!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець має шанс стати центром тяжіння людей! Навколишні приходитимуть до нього зі своїми проблемами, радощами, турботами, і в багатьох випадках Стрілець здатний надати їм реальну допомогу своєю участю чи підтримкою. Зірки гороскопу радять йому не соромитись лізти у справи людей – якщо, звичайно, його про це попросять. Альтруїзм Стрільця буде винагороджений – можливо, навіть за цим заняттям він зустріне споріднену душу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу нізащо не варто вплутуватися в конфлікт, який хоча б віддалено нагадує боротьбу за владу! Загалом у конфлікти вплутуватися не варто, а вже в такий особливо. Навіть якщо Козеріг здобуде перемогу, вона зрештою виявиться уявною – переможені з часом знайдуть можливість взяти реванш. Тому зірки гороскопу радять Козерогу грати у команді за оточуючих, а не проти них. Особливо добре йому вдасться грати захисником, а не нападником.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолія хвилюватимуть питання справедливості – і його особисті, і глобальні. Образа від того, як з ним вчинили, почуття власної правоти та бажання цю правоту довести – подібні думки можуть потріпати Водолію нерви. Втім, незважаючи на бойовий настрій, зірки гороскопа категорично не радять Водолію вплутуватися в суперечки про те, хто має рацію, а хто винен. Ця тема буде болісною і майже напевно призведе до протилежного результату.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Оточуючі перекладуть на плечі Риб левову частину своїх проблем та турбот! Риби готові надати їм підтримку та допомогу, навіть посунувши задля цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Риби піддані безжальному аналізу їхньої проблеми, зовсім не шкодуючи їхніх почуттів. Їхні слова будуть логічними, але жорстокими. Так що, звертаючись до Рибів за порадою, подумайте, чи хочете ви справді знати всю правду? Або воно не варте того?