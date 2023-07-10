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10.07.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 липня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. До вечора опадів не передбачається.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+21°C (відчувається як +17°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 34%. Температура повітря +24°...+25°C (відчувається як +26°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 36%. Температура повітря +23°...+20°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо дощ цього дня, то буде він йти до Бабиного літа.
  • А якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона ще сім тижнів.
  • Спекотний липень обіцяє морозний грудень.
  • Літо з грозами — зима зі снігом та морозами.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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