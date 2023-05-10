10.05.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 10 травня

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +6°...+10°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +13°...+12°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +12°...+9°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде.

Якщо хмари швидко пливуть небом — варто чекати тривалої негоди.

Увечері в низинах з’явився туман — найближчими днями потеплішає.

Декілька веселок у небі після дощу обіцяють тривалий теплий дощ.



