10.05.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 10 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День обіцяє довгоочікувані спокій та тишу. Будь-які види інтелектуального відпочинку цілком підійдуть.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Чудовий день для того, щоб Овен зав'язав корисне знайомство. Його комунікабельність і креативність на висоті, він сповнений цікавих ідей і зможе донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Овну може мати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Овен може зустріти людину, знайомство з якою вплине на її подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки наполегливо радять Тельцю зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Тельця чи про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій у розряд першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це, Телець зробить перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки мають шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе їм просунутися вперед! Можливо, їм вдасться випадково почути те, що не призначалося для їх вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям, Близнюки можуть отримати в руки ключ, який відкриває двері до нових досягнень та успіхів.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку варто подумати над тим, що саме останнім часом він робив не так, де зробив помилку. День наділяє його не лише самокритичністю, а й здатністю подивитися на себе збоку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, в якихось речах Рак поспішив, збився зі шляху чи просто не довів справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.

Лев (24 липня – 23 серпня)

В якомусь питанні від Лева може знадобитися зробити вибір, і йому буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Леву поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє його в спину, Леву не варто йти у неї на поводі. Нехай рішення добре дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Лев думає, чи з'явиться ще й третій варіант?

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Який би досвід Діва не мала, ситуація може на якийсь час поставити її в роль учня. Можливо, їй буде необхідно проконсультуватися з кимось більш досвідченим або начальство візьме Діву під свій особистий контроль. А може, Діва почерпне потрібні їй для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, їй варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки пропонують Терезам задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Терезів увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Терези виявлять, що на своєму місці вони вже досягли «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У цьому випадку їм варто подумати про те, як кардинально змінити ситуацію на краще.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону в жодному разі не варто змішувати особисті стосунки та роботу, хоча ситуація його до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Скорпіона попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а можливо, навіть спробує втягнути Скорпіона у якісь справи з використанням його службового становища. Зірки кажуть, що робити цього не слід, інакше Скорпіон шкодуватиме. У найкращому разі він нашкодить роботі чи дружбі, у гіршому – і тому, й іншому.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю протягом дня неодноразово доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у нього раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи збігатиметься з думкою Стрільця, що може часом його пригнічувати. Однак тут зірки радять Стрільцю поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День вимагатиме від Козерога таких якостей, як точність та зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Козерога лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих більше, ніж слова Козерога: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Козеріг хоче, щоб його помітили та оцінили, йому варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Протягом дня Водолій буде небайдужий до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Водолій зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Водолій не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує витратити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби не будуть рватися на перші ролі, проте їм чудово вдасться виявити себе на других! Особливо добре у Риб вийде діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Риби повинні чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для них!



