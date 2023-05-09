09.05.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 травня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +5°...+10°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 19%. Температура повітря +13°...+13°C (відчувається як +13°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +12°...+10°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Народні прикмети

Зозуля голосно кує — на хорошу погоду.

Прилетіли ластівки — чекайте на тепло і багатий урожай.

Весняний, теплий і сонячний день означає, що добре вродять огірки.

Вітряна погода зранку обіцяє швидке потепління.

Теплий вечір та зоряне небо — до гарного врожаю хліба.



