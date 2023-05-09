Прогноз погоди у Харкові на 9 травня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Зозуля голосно кує — на хорошу погоду.
Прилетіли ластівки — чекайте на тепло і багатий урожай.
Весняний, теплий і сонячний день означає, що добре вродять огірки.
Вітряна погода зранку обіцяє швидке потепління.
Теплий вечір та зоряне небо — до гарного врожаю хліба.
Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
влажность:
давление:
ветер: