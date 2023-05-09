09.05.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Кордон між «треба» і «хочу» стане для Овна зовсім хисткою. Йому захочеться дати волю собі та своїм почуттям. Однак йдучи на поводу у бажань та емоцій, Овну не варто чекати від оточуючих схвалення своїх дій – у них погляд на ці речі може виявитися аж ніяк не на його користь.

Телець (21 квітня – 21 травня)

З самого ранку Телець перебуватиме у споглядальному настрої. З усіх моделей поведінки найбільш логічним йому здасться неопір обставинам. При цьому Телець незвичайно тонко відчуватиме перспективні тенденції, і цілком міг би використати це своє чуття з користю. Ось тільки чомусь йому не захочеться в ці процеси втручатися і брати в них участь. Іншими словами, знання того, як досягти успіху, мирно уживатиметься в Тельці з повним небажанням діяти.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Навіть якщо ви не творча людина, зробіть виняток. Зірки цього дня максимально посилюють у Близнюків їхній творчий потенціал. Цей день дуже вдалий для того, щоб якщо і не створити який-небудь шедевр, то хоча б просто присвятити час мистецтву. Але не тільки. День також обіцяє Близнюкам багато можливостей для спілкування з цікавими людьми на цікаві теми.

Рак (22 червня – 23 липня)

На думку Рака прийдуть цікаві ідеї, які можуть сприятливо позначитися як на його кар'єрі, так і на житті взагалі. А можливо, замість корисної ідеї зав'яжеться якесь не менш корисне знайомство. Романтичним воно буде навряд, а от у матеріальному сенсі виявиться перспективним. У будь-якому випадку, Раку дуже не завадить тримати ніс за вітром - може запахнути грошима!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки обіцяють надати Леву можливості для нових цікавих зустрічей та знайомств. Не дивно, якщо одне із цих знайомств виявиться романтичним. Щоправда, чекати від нього серйозного продовження навряд чи варто. В решті ж дня для Лева обіцяє пройти насичено та цікаво. Ну, а щоб опинитись у потрібний час у потрібному місці, покладайтеся на свою інтуїцію – вона буде у вас на висоті!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Головною силою Діви стануть її слабкості. І ще якою силою! Користуючись цими слабкостями, Діва буквально тероризуватиме оточуючих. А її вміння добиватися свого будь-якими шляхами досягне апогею. Самій же Діві при цьому здаватиметься, що нічого незвичайного в її поведінці немає, а грати на почуттях оточуючих справа цілком природна. Так і домашнім тираном стати недовго!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Протягом дня настрій Терезів постійно змінюватиметься. Веселий настрій може змінитися хмарою, що несподівано набігла, проте вже через пару хвилин з-за хмар знову здасться сонце. Одним словом, надавати емоціям Терезів цього дня великого значення не варто. Важливі справи Терезам теж краще відкласти. Або передоручити їх тому, чий настрій буде менш примхливим.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У Скорпіона може прокинутися талант робити слона з будь-якої мухи, що пролітає повз. Протягом дня у нього щоразу викликатимуть роздратування всілякі дрібниці. Якщо не хочете уславитися занудою і причіпкою, намагайтеся поменше уваги звертати на негатив і недоліки оточуючих. Зате у Скорпіона чудово виходитимуть будь-які справи, які вимагають скрупульозності та в'їдливості. Ось на них і треба витратити день!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільця може нестримно потягнути у великі, галасливі компанії, щоб хоч на мить опинитися у центрі уваги. Ну, якщо й не опинитися, то хоча б помріяти та пофантазувати на цю тему. Нічого поганого в цьому немає, проте постарайтеся не надто заноситися, щоб не викликати шпильок на свою адресу. Тим більше що на глузування та шпильки Стрілець реагуватиме подвійно гостро.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг постійно відволікатиметься на домашні справи та турботи. Ну і добре. Саме час зайнятися будинком та облаштуванням побуту, а решту сміливо можна відкласти на потім. Все одно ніяких грандіозних проривів і результат не обіцяє. Ось тільки не варто надавати великого значення дрібницям та невеликим неприємностям, інакше Козеріг ризикує зациклитися на них на кілька днів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День у Водолія буде буквально переповнений непорозуміннями, і причиною цього стане непослідовність самого Водолія. Цього дня йому не те щоб захочеться свідомо порушувати правила, просто його постійно відволікатимуть різноманітні дрібниці. Те, на що іншого дня Водолій не звернув би уваги, може несподівано захопити його, тим самим порушивши всі його плани на день.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У Риб прокинеться особливе чуття на все прекрасне – насамперед на гроші. Імовірність знайти якщо і не скарб, то якусь стару заначку дуже висока. Та й щодо заробітку день обіцяє порадувати Риб приємними сюрпризами. Можна, наприклад, натякнути начальнику про збільшення зарплати – він сприйме це прихильно. А ось щодо переїдання Рибам треба бути обережнішими, інакше вони ризикують завдати своїй фігурі важкого удару.



