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08.05.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 8 травня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.


РЕДПОСТ
Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+9°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 5.7 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +12°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 6.2 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +12°...+19°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 5,5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

Якщо співочі птахи прилітають зграями – на тепле літо. Якщо у цей день спостерігалась райдуга висока і крута – до хорошої погоди, якщо ж вона була низькою і пологою – до негоди.
 

Тэги:  погода, харків
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