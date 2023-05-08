08.05.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 8 травня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.



РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+9°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 5.7 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +12°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 6.2 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +12°...+19°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 5,5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо співочі птахи прилітають зграями – на тепле літо. Якщо у цей день спостерігалась райдуга висока і крута – до хорошої погоди, якщо ж вона була низькою і пологою – до негоди.



